Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két ország közti rossz viszonyban nem segít az információhiány, mondja egy ukrán elemző a HVG-ben.\r

\r

","shortLead":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két...","id":"20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669ec841-091d-48e8-a2f0-82c1f8f5ffaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","timestamp":"2019. március. 14. 14:13","title":"Az oroszok érdeke is az ukrán-magyar konfliktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","id":"20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64d1080-519a-4d48-b94c-36869ad5b6ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","timestamp":"2019. március. 13. 08:56","title":"Ungváry Krisztián: hazaárulás a \"KGB-s bank\" beengedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fideszt kizárnák az Európai Néppártból (EPP), ha ez a német uniós pártok szavazóin múlna – derült ki abból a felmérésből, amelynek eredményét a Deutsche Telekom ismertette híroldalán. Az EPP-ben március 20-án szándékoznak szavazni a Fidesz esetleges kizárásáról.","shortLead":"A Fideszt kizárnák az Európai Néppártból (EPP), ha ez a német uniós pártok szavazóin múlna – derült ki abból...","id":"20190314_A_nemet_valasztok_kizarnak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82e4c93-021a-4ab4-bf3a-f05929dadbeb","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_A_nemet_valasztok_kizarnak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 14. 10:26","title":"A német választók kizárnák a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben néhány évente akár még munkahelyet is váltunk, a mobilszámunk valamiért marad a régi, és nem szívesen cseréljük le. Pedig egyre fontosabb lenne.","shortLead":"Miközben néhány évente akár még munkahelyet is váltunk, a mobilszámunk valamiért marad a régi, és nem szívesen...","id":"20190314_telefonszam_sim_kartya_okostelefon_adatvedelem_sim_kartya_feltorese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ebc2f5-afd7-4fe0-b6b0-2851735bd813","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_telefonszam_sim_kartya_okostelefon_adatvedelem_sim_kartya_feltorese","timestamp":"2019. március. 14. 08:03","title":"A szakemberek üzenik: jobb, ha azonnal lecseréli a telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Óriási lemorzsolódás a fiatalok körében, és az elöregedő pedagógusok nyugdíjba vonulásának fenyegető réme miatt nagy bajban van a pedagógusszakma. A kormány fizetésemeléssel, óraszámcsökkentéssel, a felső tagozatok összevonásának tervével próbál megoldást találni, a szakszervezetek nem optimisták - szolidaritási sztrájkra készülnek március 14-én.\r

","shortLead":"Óriási lemorzsolódás a fiatalok körében, és az elöregedő pedagógusok nyugdíjba vonulásának fenyegető réme miatt nagy...","id":"201903014_miremegerkezik_beremeles_nem_atvegye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae14502-02d1-4f91-8139-9be1841ea5db","keywords":null,"link":"/itthon/201903014_miremegerkezik_beremeles_nem_atvegye","timestamp":"2019. március. 14. 05:30","title":"Mire megérkezik a béremelés, nem lesz ki átvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt is elmondta, megelőzhető lett volna a tragédia. ","shortLead":"A férfi azt is elmondta, megelőzhető lett volna a tragédia. ","id":"20190314_Neveloje_szerint_egy_harom_eves_gyerek_ertelmi_szintjen_all_a_szekszardi_kislany_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99407c57-d6b4-4de3-80a3-8f823c8c90ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Neveloje_szerint_egy_harom_eves_gyerek_ertelmi_szintjen_all_a_szekszardi_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 14. 20:07","title":"Nevelője szerint egy három éves gyerek értelmi szintjén áll a szekszárdi kislány gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beszámoló hangsúlyosan a csomagolást, nem pedig a PET-palackok mennyiségét közli. Egyébként hárommillió tonnáról van szó.","shortLead":"A beszámoló hangsúlyosan a csomagolást, nem pedig a PET-palackok mennyiségét közli. Egyébként hárommillió tonnáról van...","id":"20190314_coca_cola_muanyag_csomagolas_pet_palack_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25af8d9d-ac80-4be3-aacc-4e510d31987c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_coca_cola_muanyag_csomagolas_pet_palack_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. március. 14. 14:03","title":"Most először elárulta a Coca-Cola, mennyi műanyag csomagolást használ el egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99aceb9a-00ee-4257-9d3d-c98541453204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár nap múlva megérkezik a Xiaomi Black Shark androidos telefon utódja, amit keményen felturbózott a gyártó.","shortLead":"Pár nap múlva megérkezik a Xiaomi Black Shark androidos telefon utódja, amit keményen felturbózott a gyártó.","id":"20190313_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_bemutatasa_datum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99aceb9a-00ee-4257-9d3d-c98541453204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d28618-a8cb-426e-80c2-b0f8ad209bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_bemutatasa_datum","timestamp":"2019. március. 13. 13:03","title":"Napokon belül érkezik a Xiaomi ütős telefonjának utódja, és még ütősebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]