Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány különleges szerepet szán Szalai Ádámnak az Eb-szereplésről döntő, csütörtök esti találkozón. ","shortLead":"A szövetségi kapitány különleges szerepet szán Szalai Ádámnak az Eb-szereplésről döntő, csütörtök esti találkozón. ","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_valogatott_izland_marco_rossi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927ecc69-ba6d-47ab-b865-26d5cf463d1b","keywords":null,"link":"/sport/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_valogatott_izland_marco_rossi","timestamp":"2020. november. 12. 06:16","title":"A koronavírusos Rossi azzal viccelődött, bármikor megfertőződne egy Izland elleni sikerért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","id":"20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3a961e-36f3-43c8-9b88-49c907026ec2","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","timestamp":"2020. november. 11. 19:05","title":"Legutóbb április elején haltak meg annyian koronavírus miatt Olaszországban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","shortLead":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","id":"20201110_nizza_gazolas_terror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d0d2d-a631-4ccf-a275-27f48b3f8b11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_nizza_gazolas_terror","timestamp":"2020. november. 10. 19:13","title":"Nyolcan állnak bíróság elé a 2016-os nizzai terrortámadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f65b0-1361-46ed-a8cd-53e774d3b449","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theodore Edgar McCarricket Ferenc pápa függesztette fel a nyilvános papi szolgálatból. A New York-i főegyházmegye szerint megalapozottak voltak azok a vádak, amelyek szerint a bíboros szexuális visszaélést követett el kiskorúak ellen.","shortLead":"Theodore Edgar McCarricket Ferenc pápa függesztette fel a nyilvános papi szolgálatból. A New York-i főegyházmegye...","id":"20201110_vatikan_theodore_edgar_mccarrick_akta_szexualis_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f65b0-1361-46ed-a8cd-53e774d3b449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0606854f-64c9-4aff-a22b-b435faa275b2","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_vatikan_theodore_edgar_mccarrick_akta_szexualis_visszaeles","timestamp":"2020. november. 10. 18:16","title":"Szexuális visszaélés miatt lemondott bíboros aktáját tette közzé a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeffrey Toobint múlt hónapban már felfüggesztették, most meg is váltak tőle.","shortLead":"Jeffrey Toobint múlt hónapban már felfüggesztették, most meg is váltak tőle.","id":"20201112_A_zoomos_maszturbalas_miatt_kirugtak_a_New_Yorker_ismert_szerzojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11013ce8-a76a-4017-9d00-39527b112f7b","keywords":null,"link":"/elet/20201112_A_zoomos_maszturbalas_miatt_kirugtak_a_New_Yorker_ismert_szerzojet","timestamp":"2020. november. 12. 10:34","title":"A zoomos maszturbálás miatt kirúgták a New Yorker ismert szerzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról tudni.","shortLead":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról...","id":"20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfab723-88e9-4163-a7d1-a637d2dd26de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 08:21","title":"Hallgat róla a kormány, veszünk-e vakcinát a Pfizertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják az ellenzéki pártok, miután a kormány egy kedd éjjel benyújtott tervezettel nyúlna bele a választási törvénybe, jelentősen átalakítva a listaállítás feltételeit. A hivatalos indoklás szerint a kamupártok ellen lépnek fel \"óvatosan\", viszont bekavarhatnak az ellenzéki egyeztetésbe. Török Gábor politikai elemző szerint ez színtiszta hatalomtechnikai trükközés, a Political Capital szerint lehet, hogy ez a módosítás még csak az első lépés. A Kutyapárt került a legnehezebb helyzetbe.","shortLead":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják...","id":"20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde0c22e-6fb4-40dd-82f5-59be0e96060c","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. november. 11. 16:23","title":"Az ellenzék életét nehezíti, a csalást megkönnyíti a választási törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"Felcsuti Balázs","category":"360","description":"A republikánusok csalási vádjai legitimációs gondokat okozhatnak Bidennek, de a 2020-as választás potenciális hosszú távú következményei még riasztóbbak. Vélemény.","shortLead":"A republikánusok csalási vádjai legitimációs gondokat okozhatnak Bidennek, de a 2020-as választás potenciális hosszú...","id":"202046_trumpizmus_trumpnelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10415a52-5dc6-4ab5-9745-9d49a8b0c47c","keywords":null,"link":"/360/202046_trumpizmus_trumpnelkul","timestamp":"2020. november. 12. 13:00","title":"Felcsuti Balázs: 70 millió szavazattal Trump nélkül is marad a trumpizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]