A biztonsági cég beszámolója szerint a harmadik negyedévben a céges hálózatok esetében a Távoli Asztali Protokollok (Remote Desktop Protocol, RDP) jelentették a fő kockázatot, az ilyen jellegű támadási kísérletek 37%-kal emelkedtek ebben a periódusban. A nagyarányú emelkedés vélhetően annak a következménye, hogy a világjárvány idején egyre több, nem megfelelő biztonsági védelemmel rendelkező home office rendszer csatlakozott az internethez.

A jelentésből az is kiderül, hogy a zsarolóvírusok történetében ebben a negyedévben találkoztak először olyan esettel, amikor egy támadást emberölésként vizsgáltak, miután meghalt egy zsarolóvírus által megtámadott kórház betege. Már a korábbi támadásoknak is drasztikus hatásai voltak: a lekapcsolt levelező szerverek miatt csak telefonon és faxon folyhatott a kommunikáció, csak személyesen lehetett leleleteket átvenni, akadozott a betegfelvétel, illetve a leállások miatt műtéteket is el kellett halasztani,

de halálesetek még nem történtek.

A vizsgált időszak egy másik meglepő fordulata a kriptobányászat újjáéledése volt, amely korábban hét egymást követő negyedévben is csökkenő tendenciát mutatott. Mindemellett az Emotet nevű kártevő is újra színre lépett. Az androidos kéretlen reklámok és a banki kártevők számának növekedése nem csitult, és folyamatosan növekedett a kéretlen e-mail-támadások száma is. A spamek esetében a csomagkézbesítő és logisztikai vállalatok nevével visszaélve küldtek leggyakrabban megtévesztő üzeneteket. Ezeknél vagy a melléklet vagy a hivatkozott link tartalmazott rosszindulatú programot.

Az ESET szerint azért történtek jó dolgok is: úgy tűnik, hogy a koronavírus legalább a számítógépes bűnözés közegében kezd veszíteni az erejéből. Ennek oka, hogy a járványhoz kapcsolódó csalik, átverések mostanra hatásukat vesztették, a bűnözők szemmel láthatóan visszatértek az alapokhoz.

