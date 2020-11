Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több az ígéretes koronavírus elleni oltás, de arra is figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz: komoly veszély, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak nem jut belőlük.","shortLead":"Egyre több az ígéretes koronavírus elleni oltás, de arra is figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz: komoly...","id":"20201124_who_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c654eb-f723-4ab3-beeb-7b432ef94f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_who_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 24. 05:18","title":"WHO-főigazgató a koronavírusról: Egyre több a fény a sötét alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda. A kereskedőkkel nem egyeztettek az új szabályokról - tudta meg a hvg.hu.","shortLead":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda...","id":"20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddf417-7e88-4d9a-8cde-1314d9a3d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 12:35","title":"Orbán Viktor bejelentette, hogy jön az időseknek fenntartott idősáv a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","shortLead":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","id":"20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55564d96-3904-4761-9d28-489bd89506dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","timestamp":"2020. november. 24. 05:42","title":"Biden hivatalosan is megnyerte az elnökválasztást Michiganben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máris elbukni látszik Parragh László adóreformja.","shortLead":"Máris elbukni látszik Parragh László adóreformja.","id":"20201123_Maris_elbukni_latszik_Parragh_nagy_adoreformja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825cc7cb-d739-45e7-a028-27eaf2de9513","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_Maris_elbukni_latszik_Parragh_nagy_adoreformja","timestamp":"2020. november. 23. 15:53","title":"Nem tárgyalt a kormány az iparűzési adó felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi miniszter ismertette.","shortLead":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi...","id":"20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5e79e0-c817-4128-9118-a8bb4842d844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","timestamp":"2020. november. 23. 10:29","title":"Új tervet mutatott be Novák Katalin: Az idősek bármikor mehetnének boltba, a fiatalabbakat nem engednék be a védett idősávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium államtitkára ezzel vágott vissza, miután a színész egy közleményében úgy fogalmazott: Orbán propagandagépezete hazugságokat közöl róla.","shortLead":"A Külügyminisztérium államtitkára ezzel vágott vissza, miután a színész egy közleményében úgy fogalmazott: Orbán...","id":"20201124_menczer_tamas_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_george_clooney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604968e-b178-41fe-832a-f3106112c52b","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_menczer_tamas_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_george_clooney","timestamp":"2020. november. 24. 07:42","title":"Menczer Tamás: George Clooney egy jó színész, de nem világpolitikai orákulum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal december 10-ig vizsgálja a Pfizer 95 százalékos hatékonyságú vakcináját, utána 24 órán belül ki is vinnék az oltási helyszínekre.","shortLead":" Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal december 10-ig vizsgálja a Pfizer 95 százalékos...","id":"20201122_koronavirus_vedooltas_prifzes_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c7b5-326d-4133-8f1d-4523668684ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_koronavirus_vedooltas_prifzes_usa","timestamp":"2020. november. 22. 18:02","title":"Decemberben már elkezdődhet a koronavírus elleni oltások beadása az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl derűlátók a cégek. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl...","id":"20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cb1872-cbca-44a2-aed8-8c2d8a21a5da","keywords":null,"link":"/360/20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","timestamp":"2020. november. 23. 08:00","title":"Radar360: Mától tesztelik itthon a tanárokat, az USA-ban heteken belül olthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]