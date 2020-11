Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","shortLead":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","id":"20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1441713-ddbd-46fe-93c7-516bc3530d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","timestamp":"2020. november. 07. 15:12","title":"Piqué beszáll a Barca-stadion felújtásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","shortLead":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","id":"20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e54e6d-716f-4008-8c11-27d7957e6082","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. november. 08. 18:20","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldal az amerikai elnök újabb bejegyzéseit jelölte meg, mert választási csalást emleget, miközben a választási iroda szerint egyetlen bizonyítékot sem mutatott be, ami igazolta volna az állításait.","shortLead":"A közösségi oldal az amerikai elnök újabb bejegyzéseit jelölte meg, mert választási csalást emleget, miközben...","id":"20201107_Trump_Twitter_csalas_amerikai_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24b81bb-9003-424c-87cf-7d70aab561c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Trump_Twitter_csalas_amerikai_valasztas","timestamp":"2020. november. 07. 16:58","title":"A Twitternek is sok, amit Trump művel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban él az igazoltan fertőzöttek ötöde.","shortLead":"Az Egyesült Államokban él az igazoltan fertőzöttek ötöde.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35747fb6-1cbd-44e8-b6b9-9121a497c4f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 09. 07:43","title":"Már legalább 50 millióan koronavírusosak világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","shortLead":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","id":"20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c70c34-ec43-4424-bbe6-e23eff57e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","timestamp":"2020. november. 09. 08:03","title":"Mutatunk egy pofonegyszerű példát arra, hogyan tud hatékony lenni a koronavírus elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31daeb18-9861-456f-b7bf-1fd96532a984","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Zavargásba torkollt a németországi Lipcsében egy demonstráció, amelyet a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások ellen tartottak, a tüntetők közül többen a rendőrök mellett újságírókra is rárontottak.","shortLead":"Zavargásba torkollt a németországi Lipcsében egy demonstráció, amelyet a koronavírus-járvány lassítására bevezetett...","id":"20201108_Rendorokre_ujsagirokra_tamadtak_a_szigoritasok_ellen_tuntetok_Lipcseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31daeb18-9861-456f-b7bf-1fd96532a984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c508ca0-6843-48f0-870a-3568ae50a0ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Rendorokre_ujsagirokra_tamadtak_a_szigoritasok_ellen_tuntetok_Lipcseben","timestamp":"2020. november. 08. 12:52","title":"Rendőrökre, újságírókra támadtak a szigorítások ellen tüntetők Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb72e277-0669-49fb-8832-84937298feb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"25 milliárdért épült ki a Nemzeti Tengely-súlymérő rendszer, de ez a kamionos megpróbálta kijátszani. ","shortLead":"25 milliárdért épült ki a Nemzeti Tengely-súlymérő rendszer, de ez a kamionos megpróbálta kijátszani. ","id":"20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb72e277-0669-49fb-8832-84937298feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aed36d2-ced4-46e2-a5e7-3d7c6f99f438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","timestamp":"2020. november. 09. 04:12","title":"Videó: Ilyen egyszerűen játsszák ki a százezres bírságokat a teherautósok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602f24cf-25c6-4e2e-8cec-0dfcb2762462","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nemzetközi fesztiválra nevezett filmeket javarészt szokatlan módon idén leginkább autós mozikban vagy az interneten tudták egyáltalán bemutatni. ","shortLead":"A nemzetközi fesztiválra nevezett filmeket javarészt szokatlan módon idén leginkább autós mozikban vagy az interneten...","id":"20201107_Horvat_Lili_filmje_nyerte_a_fodijat_Philadelphia_nemzetkozi_filmfesztivaljan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=602f24cf-25c6-4e2e-8cec-0dfcb2762462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9db963-f26e-41ef-a2e7-c734af9c360b","keywords":null,"link":"/kultura/20201107_Horvat_Lili_filmje_nyerte_a_fodijat_Philadelphia_nemzetkozi_filmfesztivaljan","timestamp":"2020. november. 07. 14:25","title":"Horvát Lili filmje fődíjat nyert Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]