[{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Innováció, új kommunikációs eszközök, közvetlen elérés, tényleges politikai aktivitás, akciók, együttműködés, mindent feláldozó jelöltek és előválasztás – ezekre van szüksége az ellenzéknek szerzőnk szerint, és nem – például – unalmas sajtótájékoztatókra. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Innováció, új kommunikációs eszközök, közvetlen elérés, tényleges politikai aktivitás, akciók, együttműködés, mindent...","id":"20201123_Horn_Gabor_Nyerni_lehet_nyerni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16275cb-7dbc-4b7e-8dbd-4a252ce2d2a0","keywords":null,"link":"/360/20201123_Horn_Gabor_Nyerni_lehet_nyerni_kell","timestamp":"2020. november. 23. 11:00","title":"Horn Gábor: Nyerni lehet és nyerni kell, de ehhez mást és máshogy kell tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","shortLead":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","id":"20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d58b187-c1f6-407e-93ad-03e867cbd5f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","timestamp":"2020. november. 23. 15:23","title":"Több városban egészségtelen a levegő, Budapesten romlani fog a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták. Az incidensnek magyarországi érintettsége is van.","shortLead":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták...","id":"20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8d561-d490-41dc-b518-43ba6e6b492c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","timestamp":"2020. november. 23. 10:43","title":"13 milliárd felhasználói adat került ki a netre, magyaroké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15118787-5f7e-489a-b7cc-ce845e3e6423","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ bármely tájáról lehet jelentkezni, a felsőoktatási tanulmányok befejezése után az ösztöndíjasoknak magyar nyelvvizsgát kell tenniük, és miután hazatértek, építeniük kell a helyi magyar közösséget.","shortLead":"A világ bármely tájáról lehet jelentkezni, a felsőoktatási tanulmányok befejezése után az ösztöndíjasoknak magyar...","id":"20201124_Osztondij_indul_magyar_gyokeru_fiataloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15118787-5f7e-489a-b7cc-ce845e3e6423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181cb6d-342a-462f-9245-04ad3edfd266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Osztondij_indul_magyar_gyokeru_fiataloknak","timestamp":"2020. november. 24. 15:45","title":"Külföldön élő fiatal magyaroknak indít ösztöndíjprogramot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","shortLead":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","id":"20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be06aee8-169d-40e9-8154-526f05fdf2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","timestamp":"2020. november. 23. 10:03","title":"Videót küldött fel a Mariana-árok mélyéről egy kínai tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","shortLead":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","id":"20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa850faa-3ff6-43ad-ad89-6b84de83c8b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","timestamp":"2020. november. 23. 06:05","title":"GKI: Drámai módon romlottak novemberben a cégek kilátásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tud olyan szakdolgozóról, aki csak több hónappal később kapta meg a koronavírus-fertőzés miatt járó táppénzt.","shortLead":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tud olyan szakdolgozóról, aki csak több hónappal később kapta meg...","id":"20201123_Koronavirus_pluszpenz_tappenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2faaa8c-2529-4b4b-b8f3-9c0ae2db0f51","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Koronavirus_pluszpenz_tappenz","timestamp":"2020. november. 23. 11:18","title":"Több tízezer forint különbség is lehet a koronavírusos betegeket ellátó ápolók pluszpénze között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c244acfe-0e50-4586-940f-ae01686b0502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek közepén debütált típus ezen példánya a 90-es évek végén hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A 80-as évek közepén debütált típus ezen példánya a 90-es évek végén hagyta el a gyártósort.","id":"20201123_nem_eliras_67_kilometerrel_arulnak_egy_kesei_moszkvicsot_azlk_aleko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c244acfe-0e50-4586-940f-ae01686b0502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7be998-6557-4247-9bc1-13de8a9de924","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_nem_eliras_67_kilometerrel_arulnak_egy_kesei_moszkvicsot_azlk_aleko","timestamp":"2020. november. 23. 06:41","title":"Nem elírás: 67 kilométerrel árulnak egy kései Moszkvicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]