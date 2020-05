Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eaedc4a-8c09-40d2-9201-9876591dd8f6","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elkeseredett diákok amiatt keresték meg szerkesztőségünket, hogy visszadobták kérelmüket az állam áprilisban bevezett új támogatására. A koronavírus-járvány kitörésekor hirdette meg a kormány a Diákhitel Pluszt, de arról nem volt szó, hogy azt különös feltételhez köti. Azok a diákok vannak különösen nehéz helyzetben, akik nemcsak pénz, hanem munka nélkül is maradtak. A cégek ugyanis a járványhelyzet idején először a diákmunkásoktól váltak meg. A szövetkezetek szerint sok jóra a nyári szünetben se számítsanak a diákok. Jair Bolsonaro brazil elnök szinte másolja Donald Trump őrületeit, Mexikóban a drogkartellek osztanak segélyeket. Mutatjuk. ","id":"20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf10e4d-5fd1-427c-a136-d04dfb8c3a45","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","timestamp":"2020. május. 28. 15:01","title":"A karantén újra összehozta A Gyűrűk Ura szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt, egy negyediket megsebesített. A rendőrség még keresi a támadás okát.



