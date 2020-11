Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f75e5227-a831-4e7f-b1c7-bb7a55dddba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszteri posztot a félig magyar Anthony Blinken fogja kapni, a pénzügyminiszterre egy másik nagyágyú, Janet Yellen volt Fed-elnök az esélyes.","shortLead":"A külügyminiszteri posztot a félig magyar Anthony Blinken fogja kapni, a pénzügyminiszterre egy másik nagyágyú, Janet...","id":"20201123_amerika_biden_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75e5227-a831-4e7f-b1c7-bb7a55dddba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65306802-c138-403b-b445-60390d3bc58e","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_amerika_biden_kormany","timestamp":"2020. november. 23. 19:41","title":"Női vezetője lehet az Egyesült Államok hírszerzésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f269a80-d532-4d70-ba3b-0dca8157f1da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019-ben az összes NAV-os behajtási ügy ötödét az tette ki, hogy a kamarák hajtották a nekik járó regisztrációs díjat.","shortLead":"2019-ben az összes NAV-os behajtási ügy ötödét az tette ki, hogy a kamarák hajtották a nekik járó regisztrációs díjat.","id":"20201124_Parragh_az_onkormanyzatokkal_sporoltatna_a_kamarak_a_NAVot_kuldik_az_otezer_forintokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f269a80-d532-4d70-ba3b-0dca8157f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ef1b1a-9db9-4c32-b3d8-cf9e81258bb4","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Parragh_az_onkormanyzatokkal_sporoltatna_a_kamarak_a_NAVot_kuldik_az_otezer_forintokert","timestamp":"2020. november. 24. 13:26","title":"Parragh az önkormányzatokkal spóroltatna, miközben a kamarák a NAV-ot küldik az ötezer forintokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogatott a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján. A Juventus enyhe fölényben játszott, de a Ferencváros állta a sarat. Morata a hosszabbításban szerezte meg a győztes gólt.\r

","shortLead":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogatott a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján. A Juventus enyhe...","id":"20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e55bef9-6348-4e82-a465-f5946f162715","keywords":null,"link":"/sport/20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","timestamp":"2020. november. 24. 20:58","title":"Hajszálra volt a bravúrtól a Fradi a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akárkinek nem jut az állami-uniós támogatásokkal teleszórt magyarországi napenergia-bizniszből. A nagypályások közt ott vannak a kínaiak is, de a kormányzati hátszél – a hazai oligarchákon kívül – leginkább a törököknek kedvez.","shortLead":"Akárkinek nem jut az állami-uniós támogatásokkal teleszórt magyarországi napenergia-bizniszből. A nagypályások közt ott...","id":"202045__energiamix__szelfobia__suss_fel_nap__napraforgok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0219d1aa-221e-45a1-ae41-83c88b2e5fb1","keywords":null,"link":"/360/202045__energiamix__szelfobia__suss_fel_nap__napraforgok","timestamp":"2020. november. 24. 17:00","title":"Orbán és Erdogan barátja lehet nálunk a napenergia királya, de Mészárosra is jut fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel a magyar kormányt támadhatja. Most épp George Clooneyt. ","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel...","id":"20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397762e5-4792-4742-9778-18c2331108a2","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 23. 11:01","title":"A kormány válasza George Clooney interjújára: Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még közel 40 ezer szerződést mondhatnak fel az utolsó héten.","shortLead":"Még közel 40 ezer szerződést mondhatnak fel az utolsó héten.","id":"20201123_kgfb_dijak_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbaa602-f71c-474c-9dac-ac9606de980a","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_kgfb_dijak_dragulas","timestamp":"2020. november. 23. 08:39","title":"Átlagosan 8,3 százalékkal nőttek a kgfb-díjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ziegler Gábor a 24.hu-nak arról beszélt, hogy az olvasók majd eldöntik, tetszik-e nekik az Index.","shortLead":"Ziegler Gábor a 24.hu-nak arról beszélt, hogy az olvasók majd eldöntik, tetszik-e nekik az Index.","id":"20201124_ziegler_gabor_vaszily_miklos_index_indamedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e78f44-4fd2-4593-b0f8-1807416ab8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_ziegler_gabor_vaszily_miklos_index_indamedia","timestamp":"2020. november. 24. 16:43","title":"Az Index új társtulajdonosa szerint „a függetlenség kérdése szubjektív”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat magyar EP-képviselő írt válaszcikket a Die Zeitnak, ahol megjelent egy publicisztika arról, hogy az EU-nak engednie kellene a jogállamisági kritériumok kérdésében.","shortLead":"Hat magyar EP-képviselő írt válaszcikket a Die Zeitnak, ahol megjelent egy publicisztika arról, hogy az EU-nak engednie...","id":"20201124_orban_jogallamisag_feltetelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a4457f-06f6-4aa9-9597-f6f903cdef18","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_orban_jogallamisag_feltetelek","timestamp":"2020. november. 24. 11:24","title":"Magyar EP-képviselők: Az Európai Unió végét jelentheti, ha engednek Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]