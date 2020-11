Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan drámai mértékben csökkent Ausztráliában a kacsacsőrű emlős (Ornithorhynchus anatinus) populációja az elmúlt 30 évben, hogy a szakértők szerint veszélyeztetett fajjá kell nyilvánítani az ikonikus állatot.","shortLead":"Olyan drámai mértékben csökkent Ausztráliában a kacsacsőrű emlős (Ornithorhynchus anatinus) populációja az elmúlt 30...","id":"20201128_kacsacsoru_emlos_veszelyeztetett_faj_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5497ac5-8a9f-4ede-b678-ccdc5f63ac77","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_kacsacsoru_emlos_veszelyeztetett_faj_ausztralia","timestamp":"2020. november. 28. 10:03","title":"Eltűnt a kacsacsőrű emlősök fele, veszélyeztetetté kell nyilvánítani a fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a158f0ff-6eab-4150-9ce6-8351a70311e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Economist úgy látja, hogy az EU jóvoltából Magyarország és a Lengyelország a fizika alapjaival ismerkedik. Merthogy Newton első, tehetetlenségi törvénye úgy szól: a tárgyak mindaddig egyenletes mozgást végeznek, amíg valami ki nem billenti őket pályájukról. Ez a külső erő az európai politikában jelenleg a járvány és a nyomában fellépő hatalmas gazdasági visszaesés. Ezért született meg a nyáron a segélycsomag ötlete, amelyhez azonban hozzácsapták a jogállami kikötést. ","shortLead":"A Economist úgy látja, hogy az EU jóvoltából Magyarország és a Lengyelország a fizika alapjaival ismerkedik. Merthogy...","id":"20201127_Fizikaorat_tart_Orbannak_az_Economist_a_jogallami_vitaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a158f0ff-6eab-4150-9ce6-8351a70311e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beaa65d8-173f-47be-8a87-12ddce195d88","keywords":null,"link":"/360/20201127_Fizikaorat_tart_Orbannak_az_Economist_a_jogallami_vitaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:30","title":"Fizikaórát tart Orbánnak az Economist a jogállami vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe42dfe-5b88-45ac-b0fb-ae52d64cd4da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő óta zajlik az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék dolgozóinak szűrése, Óbudán és Pesterzsébeten elenyészően keveseknek lett pozitív a mintája. Akadtak olyanok is, aki elutasították a tesztelést. ","shortLead":"Hétfő óta zajlik az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék dolgozóinak szűrése, Óbudán és Pesterzsébeten...","id":"20201127_492bol_csak_ot_teszt_lett_pozitiv_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fe42dfe-5b88-45ac-b0fb-ae52d64cd4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c218cafe-f11c-40e7-8498-10038e5e252f","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_492bol_csak_ot_teszt_lett_pozitiv_Obudan","timestamp":"2020. november. 27. 11:43","title":"Alig találtak fertőzötteket az óbudai és pesterzsébeti óvodákban, bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben, ellenszavazat nélkül – elfogadott törvényt, mert az nem jelölte meg a hivatalok és az Agrárkamara által nyilvántartandó adatok kezelésének célját, illetve a gazdák védett személyi adatait is nyilvánossá tenné.","shortLead":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben...","id":"20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c91004-0258-4db5-b049-8fb4f26e3930","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"Családi gazdaságok: javítja a hibákat, de Áder legsúlyosabb bírálatáról hallgat a törvényalkotási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","shortLead":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","id":"20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0ef048-433c-41b3-aaee-04eee6db72e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","timestamp":"2020. november. 27. 10:26","title":"Orbán Viktor kétezerrel több kórházban ápoltról beszélt, mint amennyit az operatív törzs mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227","c_author":"BI","category":"elet","description":"Benkő László és Mihály Tamás után néhány nappal megint egy rocklegendát ragadott el a koronavírus. 69 éves korában elhunyt a lírai rock mestere, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, zenész, a Korál együttes alapítója.\r

\r

","shortLead":"Benkő László és Mihály Tamás után néhány nappal megint egy rocklegendát ragadott el a koronavírus. 69 éves korában...","id":"20201127_Balazs_Fecora_emlekezunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6704647e-05ee-4436-adbc-59ef421d8f98","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Balazs_Fecora_emlekezunk","timestamp":"2020. november. 27. 10:25","title":"Önmagát mindig is szomorú zenésznek tartotta – Balázs Fecóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vélhetően csalással nyert fehérorosz politikus azt mondta: az új alkotmány bevezetése után már nem akar elnök lenni.","shortLead":"A vélhetően csalással nyert fehérorosz politikus azt mondta: az új alkotmány bevezetése után már nem akar elnök lenni.","id":"20201127_lukasenka_feherorosz_elnok_alkotmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2dfdfe-ad48-493a-8819-611e1d9e8606","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_lukasenka_feherorosz_elnok_alkotmany","timestamp":"2020. november. 27. 18:39","title":"Lukasenka szerint az új alkotmány után már nem ő lesz a fehérorosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A burkolatot fogják javítani a Kiskörúton.","shortLead":"A burkolatot fogják javítani a Kiskörúton.","id":"20201127_villamos_szabadsag_hid_kiskorut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b30381b-5927-4648-80b5-660cb0857347","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_villamos_szabadsag_hid_kiskorut","timestamp":"2020. november. 27. 21:50","title":"Nem járnak a hétvégén a villamosok a Szabadság hídon és a Kiskörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]