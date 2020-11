Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","shortLead":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","id":"20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4041f54d-9ff5-4f5e-8d59-b72af837afc4","keywords":null,"link":"/elet/20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","timestamp":"2020. november. 26. 20:00","title":"A csecsenföldi melegek üldözése mutat rá igazán, hogyan gondolkodik a putyini Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d337e7c-d53a-4d5f-a2d9-cc5447738900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen megfontolásból szeretné az összesen tíz taggal rendelkező, külön indulást tervező párt elnöke, hogy 71 jelölt kelljen az országos listához? Megkérdeztük.","shortLead":"Milyen megfontolásból szeretné az összesen tíz taggal rendelkező, külön indulást tervező párt elnöke, hogy 71 jelölt...","id":"20201127_Volner_Janos_valasztasi_torveny_modositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d337e7c-d53a-4d5f-a2d9-cc5447738900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ad879-b0fe-42b7-9a9b-0f20209d9a73","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Volner_Janos_valasztasi_torveny_modositas","timestamp":"2020. november. 27. 14:34","title":"A tízfős Volner Párt szerint nekik nem probléma, ha 71 jelölt kell az országos listához 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulácsi Péter felesége figyelt fel az adománygyűjtésre.","shortLead":"Gulácsi Péter felesége figyelt fel az adománygyűjtésre.","id":"20201127_gulacsi_zsombor_sma_adomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e13f903-3c87-4b1f-a078-196fb04a6ccc","keywords":null,"link":"/elet/20201127_gulacsi_zsombor_sma_adomany","timestamp":"2020. november. 27. 20:20","title":"25 millió forintot adott egy SMA-beteg kisfúnak a magyar válogatott kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","shortLead":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","id":"20201127_Meghalt_Balazs_Feco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70d0501-edaf-40b3-8c91-1285cd281fed","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Meghalt_Balazs_Feco","timestamp":"2020. november. 27. 10:19","title":"Meghalt Balázs Fecó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely tájékoztatása szerint március óta több mint 5 ezer egészségügyi dolgozó lett kapta el a vírust Magyarországon.","shortLead":"Gulyás Gergely tájékoztatása szerint március óta több mint 5 ezer egészségügyi dolgozó lett kapta el a vírust...","id":"20201126_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2c8f4d-1e18-49ad-850b-872562d5f164","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 26. 11:53","title":"Már 15 magyar egészségügyi dolgozó halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz kötődő cég ellen folytatott nyomozás jelentését.","shortLead":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz...","id":"20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0f2d40-bc78-47b9-9e4d-807b5c5947d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","timestamp":"2020. november. 26. 16:36","title":"Az Európai Törvényszéken az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az uniós szerződések jelentik a B-tervet az Európai Bizottság számára – jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője annak kapcsán, hogy továbbra sem körvonalazódik a megegyezés a költségvetéshez fűződő jogállamisági feltételek terén Magyarország és Lengyelország, illetve a többi 25 tagállam között.","shortLead":"Az uniós szerződések jelentik a B-tervet az Európai Bizottság számára – jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság...","id":"20201127_Brusszelben_a_Btervet_keszitik_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a4bee7-9fa5-452b-8f9a-b0163f5bf206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Brusszelben_a_Btervet_keszitik_elo","timestamp":"2020. november. 27. 16:20","title":"Brüsszelben a B-tervet készítik elő magyar és lengyel blokkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hogyan lett egy fiatalkori lázadóból orvos, majd egy vidéki nagyváros fideszes polgármestere? Dézsi Csaba András a HVG-nek adott portréinterjúban beszélt korábbi kapcsolatáról Borkai Zsolttal és elmondja, zavarja-e a korrupció. ","shortLead":"Hogyan lett egy fiatalkori lázadóból orvos, majd egy vidéki nagyváros fideszes polgármestere? Dézsi Csaba András...","id":"20201126_Dezsi_Csaba_Andras_Nem_a_falnak_nekimeno_ember_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59373c89-104f-43dd-972b-c4a996960532","keywords":null,"link":"/360/20201126_Dezsi_Csaba_Andras_Nem_a_falnak_nekimeno_ember_vagyok","timestamp":"2020. november. 27. 11:00","title":"Dézsi Csaba András: Nem a falnak nekimenő ember vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]