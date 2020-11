Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba415ec7-50a1-46e2-9614-6ddbfb9885c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen fontos ígéretét sem sikerült betartania Abiy Ahmed etiópiai miniszterelnöknek: a gazdaság – részben a koronavírus-járvány miatt – pang, a 110 milliós országban élő etnikai csoportok közötti béke nem állt helyre, és a demokratizálási folyamat is megrekedt. A kormányfő most a Tigré tartomány elleni katonai akcióval igyekszik megmutatni, ő az úr az országban, ám politikája az egész térséget destabilizálhatja.","shortLead":"Egyetlen fontos ígéretét sem sikerült betartania Abiy Ahmed etiópiai miniszterelnöknek: a gazdaság – részben...","id":"20201128_Igy_forgatja_fel_Afrika_szarvat_egy_Nobelbekedijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba415ec7-50a1-46e2-9614-6ddbfb9885c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df708dd-e7d4-4ebd-b761-68032af60696","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Igy_forgatja_fel_Afrika_szarvat_egy_Nobelbekedijas","timestamp":"2020. november. 28. 11:00","title":"Így forgatja fel Afrika szarvát egy Nobel-békedíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter az orosz egészségügyi miniszterrel közösen jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzés ellen kifejlesztett orosz vakcinát és annak előállítását is személyesen nézhetik meg magyar kutatók. Ha mindenki elégedett, decembertől indulhat a szállítás, és hozhatják ide a gyártási technológiát is.","shortLead":"Szijjártó Péter az orosz egészségügyi miniszterrel közösen jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzés ellen...","id":"20201127_orosz_vakcina_kutatok_szijjarto_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dfab5d-5674-4657-bb05-d680cc28f328","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_orosz_vakcina_kutatok_szijjarto_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 13:07","title":"Magyar kutatók utaznak Oroszországba vakcinákat vizsgálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hogyan lett egy fiatalkori lázadóból orvos, majd egy vidéki nagyváros fideszes polgármestere? Dézsi Csaba András a HVG-nek adott portréinterjúban beszélt korábbi kapcsolatáról Borkai Zsolttal és elmondja, zavarja-e a korrupció. ","shortLead":"Hogyan lett egy fiatalkori lázadóból orvos, majd egy vidéki nagyváros fideszes polgármestere? Dézsi Csaba András...","id":"20201126_Dezsi_Csaba_Andras_Nem_a_falnak_nekimeno_ember_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59373c89-104f-43dd-972b-c4a996960532","keywords":null,"link":"/360/20201126_Dezsi_Csaba_Andras_Nem_a_falnak_nekimeno_ember_vagyok","timestamp":"2020. november. 27. 11:00","title":"Dézsi Csaba András: Nem a falnak nekimenő ember vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár a járványhelyzetről. Hatalmas, történelmi, felfoghatatlan nagyságú döntésekről beszélnek, ezek mögött viszont néhány valóban fontos konkrétum mellett jelentősnek mondott, nem túl fontos döntések vannak, és sok időhúzó ígéret, amelyekkel foglalkozhat a média, amíg ők kidolgozzák az igazi terveket. A tavaszi első hullámban sok példáját láthattuk ennek, és úgy tűnik, az ősszel is kitartanak e technika mellett.","shortLead":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár...","id":"20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c6f6c7-7cdc-4605-ab5a-09c4c0e2fe58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 17:00","title":"Díszcsomagolást ad a kormány minden döntésére, hogy úgy tűnjön, van egy nagy akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége és eladási ára között.","shortLead":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége...","id":"20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa5bda-9f0f-48d5-ac32-d728607b20f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","timestamp":"2020. november. 28. 08:03","title":"Mennyiért vesz meg egy iPhone-t az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel kevesebbet, mint ahány ember szeptemberben és októberben elvesztette a munkáját.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel...","id":"20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee6be-6654-4d04-aed7-bbacd008403f","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","timestamp":"2020. november. 28. 12:15","title":"61 milliárd forintból támogatja a kormány azokat a cégeket, amelyek kirúgás nélküli fejlesztést vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer „nem szolgálta teljes egészében azt, hogy a legjobb műszaki tartalom megajánlására kényszerítse az ajánlattevőket”.","shortLead":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer...","id":"20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4451b2-b365-42ff-8b9d-3563f002cd26","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","timestamp":"2020. november. 27. 10:51","title":"Jelentés mondja ki, hogy új metrókocsikat küldött Magyarországra a Metrowagonmash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 40. helyen álló magyar válogatott a harmadik kalapból várhatja a vb-selejtezők sorsolását. 