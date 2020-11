Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","shortLead":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","id":"20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f0700-2fd4-492a-89b5-b132dd366ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 30. 05:55","title":"Közel 100 rendőr sebesült meg a hétvégi tüntetéseken Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2c8b27-242e-40c2-9ff6-1dc0903f560e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az immár hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Formula–1-es Bahreini Nagydíjat. A 35 éves Hamiltonnak ez az idei 11. és pályafutása 95. futamgyőzelme.","shortLead":"Az immár hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Formula–1-es Bahreini...","id":"20201129_lewis_hamilton_romain_grosjean_lance_stroll_baleset_f1_bahreini_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b2c8b27-242e-40c2-9ff6-1dc0903f560e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fcd344-1490-4201-a2c4-b822fff33940","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_lewis_hamilton_romain_grosjean_lance_stroll_baleset_f1_bahreini_nagydij","timestamp":"2020. november. 29. 18:52","title":"Hamilton győzelmével ért véget a rémisztő balesettel induló Bahreini Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az Egyesült Királyságban 3500 PlayStation 5-öt vásárolhatott fel konzolüzérek egy csoportja, hogy aztán túlárazva eladja azokat. Az incidens levét a tisztességes felhasználók isszák meg.","shortLead":"Csak az Egyesült Királyságban 3500 PlayStation 5-öt vásárolhatott fel konzolüzérek egy csoportja, hogy aztán túlárazva...","id":"20201129_playstation_5_ps5_nyereszkedes_konzoluzerek_egyesult_kiralysag_keszlethiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c45cb7-681e-4adc-9f97-2e31556fc0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_playstation_5_ps5_nyereszkedes_konzoluzerek_egyesult_kiralysag_keszlethiany","timestamp":"2020. november. 29. 20:03","title":"Több ezer PlayStation 5-öt vásárolhattak fel, hogy aztán méregdrágán eladják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál is. Számtalan oka lehet a tüneteknek, és jellemző, hogy az érintettek többsége tabuként kezeli ezt a témát. \r

","shortLead":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál...","id":"cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7f60c8-1e90-422f-90ca-5b6ece0ceef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","timestamp":"2020. november. 30. 07:30","title":"Bár intim probléma, muszáj beszélni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","shortLead":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","id":"20201130_Paneltz_Kispest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d1ef6a-5100-4dc1-8a25-538692602fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Paneltz_Kispest","timestamp":"2020. november. 30. 05:23","title":"Hatalmas paneltűz volt Kispesten, négy embert kimenekítettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia. A Konok-Hetey-Sándy-család jól láthatóan ott hagyta névjegyét a magyar képzőművészet történetén.","shortLead":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia...","id":"202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7f37d-9839-4f8a-8170-9beacb1727ad","keywords":null,"link":"/360/202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","timestamp":"2020. november. 30. 18:00","title":"A Don-kanyartól Párizson át Budapestig alkotott ez a sokgenerációs művészcsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi végzettséggel nem rendelkező K. Zoltán 3000 és 5000 közötti összeget kért a hamis dokumentumokért.

","shortLead":"Az orvosi végzettséggel nem rendelkező K. Zoltán 3000 és 5000 közötti összeget kért a hamis dokumentumokért.

","id":"20201130_Hamis_sportorvosi_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540fbac8-0449-404d-be00-08550eeffc21","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Hamis_sportorvosi_igazolas","timestamp":"2020. november. 30. 08:37","title":"Több mint 160 sportolót csapott be hamis sportorvosi igazolásokkal egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az etióp hadsereg elfoglalta Tigré tartomány székhelyét, az elnök azt ígéri, bíróság elé állítják a kormány ellen három hete harcoló felkelők vezetőit.","shortLead":"Az etióp hadsereg elfoglalta Tigré tartomány székhelyét, az elnök azt ígéri, bíróság elé állítják a kormány ellen három...","id":"20201128_Az_etiop_hadsereg_elfoglalta_a_lazado_tartomany_szekhelyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cbf7be-967e-40e4-a9e3-4996f43e3735","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Az_etiop_hadsereg_elfoglalta_a_lazado_tartomany_szekhelyet","timestamp":"2020. november. 28. 21:10","title":"Az etióp hadsereg elfoglalta a lázadó tartomány székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]