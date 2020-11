Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2f59be0-4417-43e8-8752-2435e332c15e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bizottság elnöke éppen egy éve van hivatalban és a Süddeutsche Zeitung szerint várakozáson felül teljesít, csak ne köpne a levesébe Magyarország és Lengyelország.","shortLead":"A Bizottság elnöke éppen egy éve van hivatalban és a Süddeutsche Zeitung szerint várakozáson felül teljesít, csak ne...","id":"20201130_Suddeutsche_Zeitung_Von_der_Leyen_sikeresen_vezetne_az_uniot_aztan_jottek_Orbanek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f59be0-4417-43e8-8752-2435e332c15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96b5368-19a6-4eba-9605-eb176fb11cc0","keywords":null,"link":"/360/20201130_Suddeutsche_Zeitung_Von_der_Leyen_sikeresen_vezetne_az_uniot_aztan_jottek_Orbanek","timestamp":"2020. november. 30. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Von der Leyen sikeresen vezette az uniót, aztán jöttek Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem örült.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem...","id":"20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3881cbb-f890-4d94-bd7b-71c374848bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 30. 13:24","title":"Cser-Palkovics: Nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","shortLead":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","id":"20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7295b-8718-4358-9a41-e662b9addb04","keywords":null,"link":"/elet/20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","timestamp":"2020. november. 30. 14:45","title":"A közmédia simán címbe rakja a szexizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","shortLead":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","id":"20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7648d5-00cb-4d98-99f0-ad55de131cac","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","timestamp":"2020. november. 30. 11:21","title":"650 lóerős villanyautóként támad a BMW i7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója méltatlan és alkalmatlan arra, hogy a magyar kultúra, a közélet bármilyen területét irányítsa. ","shortLead":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc1c95f-26c5-4897-8a43-b3c514b0b5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","timestamp":"2020. november. 29. 17:45","title":"Demeter Szilárd lemondását követeli száznál is több magyar értelmiségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia. A Konok-Hetey-Sándy-család jól láthatóan ott hagyta névjegyét a magyar képzőművészet történetén.","shortLead":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia...","id":"202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7f37d-9839-4f8a-8170-9beacb1727ad","keywords":null,"link":"/360/202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","timestamp":"2020. november. 30. 18:00","title":"A Don-kanyartól Párizson át Budapestig alkotott ez a sokgenerációs művészcsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","shortLead":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","id":"20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0693464-0efc-442e-a8c0-63f0edcbcc02","keywords":null,"link":"/elet/20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","timestamp":"2020. november. 30. 13:32","title":"Tüdőgyulladása és szívproblémái voltak Sean Connerynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18cbf65-ee1e-4eef-b1cd-2fea64c2d32f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az EU-ban, így Magyarországon is folyamatosan szigorodnak az új épületekre vonatkozó energetikai előírások. A kötelezettségek teljesítését megkönnyíti az épületek okossá tétele.","shortLead":"Az EU-ban, így Magyarországon is folyamatosan szigorodnak az új épületekre vonatkozó energetikai előírások...","id":"202048__fenntarthato_otthonok__allando_parbeszed__megtakaritas__kettos_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f18cbf65-ee1e-4eef-b1cd-2fea64c2d32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239512da-7bdd-4d1a-9787-6c0c869f9b4f","keywords":null,"link":"/360/202048__fenntarthato_otthonok__allando_parbeszed__megtakaritas__kettos_gyozelem","timestamp":"2020. november. 30. 16:00","title":"Két legyet egy csapásra: kényelmesebb és takarékosabb is az okosotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]