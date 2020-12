Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot mélyíti a világ egyik legsúlyosabb vírushelyzete.","shortLead":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot...","id":"202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ec2c0-4de2-422f-9805-39792eaaf685","keywords":null,"link":"/360/202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","timestamp":"2020. december. 01. 15:00","title":"Megpuccsolt puccs: a több válságtól is sújtott Peru falja az elnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f25b82-b452-4242-aea0-d4d10f73b915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig egy ház adatairól tudni, a többi nyertes a kormány szerint még nem nyilvános.","shortLead":"Eddig egy ház adatairól tudni, a többi nyertes a kormány szerint még nem nyilvános.","id":"20201201_orvosi_szolgalati_haz_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12f25b82-b452-4242-aea0-d4d10f73b915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b51859-09d4-41da-928c-94af57f4c93f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_orvosi_szolgalati_haz_onkormanyzat","timestamp":"2020. december. 01. 08:14","title":"13 szolgálati ház megépítésére adott 3 milliárd 89 millió forintot az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","shortLead":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","id":"20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0693464-0efc-442e-a8c0-63f0edcbcc02","keywords":null,"link":"/elet/20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","timestamp":"2020. november. 30. 13:32","title":"Tüdőgyulladása és szívproblémái voltak Sean Connerynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","shortLead":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","id":"20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648dc738-f34e-4412-ae2b-1d7df461df27","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","timestamp":"2020. december. 01. 12:02","title":"Operatív törzs: 4436 koronavírusost találtak a tömeges tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Északon téliesre fordult az időjárás.","shortLead":"Északon téliesre fordult az időjárás.","id":"20201130_havazas_heves_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af35b42-363c-4b58-99a0-59f520563c78","keywords":null,"link":"/elet/20201130_havazas_heves_megye","timestamp":"2020. november. 30. 17:55","title":"Csodaszép drónfotók érkeztek a behavazott Mátráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az összeget elemelő férfi 144 ezer forintos pénzbüntetést kapott.","shortLead":"Az összeget elemelő férfi 144 ezer forintos pénzbüntetést kapott.","id":"20201201_Egymillio_forint_bankautomata_hajduszoboszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96426ae-f515-444a-95c1-c8083d4fcb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Egymillio_forint_bankautomata_hajduszoboszlo","timestamp":"2020. december. 01. 16:15","title":"Azt hitte, elrakhatja a bankautomatában felejtett egymillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a5d8c2-067a-45b4-a5ca-dff5a8456085","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Ride Vision közlekedésbiztonsági startup nemrég 7 millió dolláros pénzinjekciót kapott. Motorosok dolgoznak a motorosokért: hogy kevesebb baleset legyen.","shortLead":"A Ride Vision közlekedésbiztonsági startup nemrég 7 millió dolláros pénzinjekciót kapott. Motorosok dolgoznak...","id":"202048_motorbalesetmegelozes_szemellenorzos_vasparipa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a5d8c2-067a-45b4-a5ca-dff5a8456085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588db95-5bd5-4ff3-8e7c-6ee59421b9dc","keywords":null,"link":"/360/202048_motorbalesetmegelozes_szemellenorzos_vasparipa","timestamp":"2020. december. 02. 10:00","title":"Motorosok új találmánya sok másik motoros életét mentheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","shortLead":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","id":"20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c73e2d5-8fb5-4457-8398-9f53a9c9707f","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","timestamp":"2020. december. 01. 21:48","title":"Népszava: Deutsch Tamást kizáratnák a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]