Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lista élén a japánok, az alján az amerikaiak. A Tesla is, amelynél még hajszálat is találtak a fényezésben.","shortLead":"A lista élén a japánok, az alján az amerikaiak. A Tesla is, amelynél még hajszálat is találtak a fényezésben.","id":"20201202_Ezek_most_a_leginkabb_megbizhato_autok_egy_idei_felmeres_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25be960-6a1e-424d-95dd-075d55e3996e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Ezek_most_a_leginkabb_megbizhato_autok_egy_idei_felmeres_szerint","timestamp":"2020. december. 02. 11:08","title":"Ezek most a leginkább megbízható autók egy idei felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotós megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a utahi fémoszlopot nem idegenek, hanem nagyon is emberek tüntették el.","shortLead":"Egy fotós megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a utahi fémoszlopot nem idegenek, hanem nagyon is...","id":"20201202_utah_femoszlop_oszlop_sivatag_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c98645-5eff-45a6-89fa-b349c72b69a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_utah_femoszlop_oszlop_sivatag_eltunt","timestamp":"2020. december. 02. 09:33","title":"Megvan, kik vitték el a titokzatos fémoszlopot az amerikai sivatagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Rosszul mérte fel a helyzetét Orbán Viktor, és Brüsszel is alaposan elszámolta magát. Szakértőink szerint így alakulhatott ki, hogy a jogállami mechanizmus kérdésén zátonyra futhat az Európai Unió eddigi legbátrabb projektje, a közös hitelfelvétel. Kiút kevés maradt, és őszintén senki sem keresi.","shortLead":"Rosszul mérte fel a helyzetét Orbán Viktor, és Brüsszel is alaposan elszámolta magát. Szakértőink szerint...","id":"202049__patthelyzet_europaban__varsoi_zsakutca__magyar_idohuzas__penzt_vagy_fekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045abcb3-86d2-42a6-be94-a5178fd045d0","keywords":null,"link":"/360/202049__patthelyzet_europaban__varsoi_zsakutca__magyar_idohuzas__penzt_vagy_fekeket","timestamp":"2020. december. 03. 11:00","title":"Orbán benézte ellenfelei elszántságát, mostantól lesz igazán csúnya a vétóvita ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"2020 első tíz hónapja azóta volt a legmelegebb a kontinens történetében, mióta hőmérőjük van a meteorológusoknak. De a Meteorológiai Világszervezet friss klímajelentése más lesújtó tényekről is beszámol.","shortLead":"2020 első tíz hónapja azóta volt a legmelegebb a kontinens történetében, mióta hőmérőjük van a meteorológusoknak. De...","id":"20201202_2020_hoseg_rekord_globalis_felmelegedes_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738e838d-d859-42b4-848b-6eaf44e92c32","keywords":null,"link":"/zhvg/20201202_2020_hoseg_rekord_globalis_felmelegedes_europa","timestamp":"2020. december. 02. 17:22","title":"Soha nem mért forróság volt Európában az év első 10 hónapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8720fcf9-9f7b-44a8-a3fe-59e23e4a5362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi diákaktivistát a 2019-es tüntetésen betöltött vezető szerepéért ítélték 13 hónap börtönre.","shortLead":"A hongkongi diákaktivistát a 2019-es tüntetésen betöltött vezető szerepéért ítélték 13 hónap börtönre.","id":"20201202_hongkong_joshua_wong_tuntetes_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8720fcf9-9f7b-44a8-a3fe-59e23e4a5362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd38efee-684c-493e-8823-ce9d9e1ce4b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_hongkong_joshua_wong_tuntetes_bortonbuntetes","timestamp":"2020. december. 02. 11:53","title":"Több mint egy évre börtönbe küldték Joshua Wongot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. december. 02. 13:35","title":"Síléccel vagy túrabakanccsal a D-vitamin nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","shortLead":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","id":"20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3610ac19-8c55-42ca-8dd6-130dbab15669","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","timestamp":"2020. december. 01. 23:41","title":"Gulyás Gergelyhez rendeli az uniós források felhasználását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172b94e6-5d3b-4e0a-a866-343d178c15f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykanizsa egyik óvodájának az összes dolgozója koronapozitív. ","shortLead":"Nagykanizsa egyik óvodájának az összes dolgozója koronapozitív. ","id":"20201201_Het_koronavirusos_lako_halt_meg_a_nagykanizsai_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172b94e6-5d3b-4e0a-a866-343d178c15f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc81d1-5b4a-4911-85df-b3992c1a8166","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Het_koronavirusos_lako_halt_meg_a_nagykanizsai_idosotthonban","timestamp":"2020. december. 01. 18:23","title":"Hét koronavírusos lakó halt meg a nagykanizsai idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]