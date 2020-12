Módosítaná a Microsoft a Windows 10-hez érkező frissítések ütemezését, ezért a redmondi cég már el is kezdett tesztelni egy olyan megoldást, amely reményeik szerint pozitív fogadtatásra talál a felhasználók között. A Microsoft tervei szerint egy-két darabos, Windows Feature Experience Pack nevű kis csomagokban teszi majd elérhetővé az operációs rendszer új funkcióit, így szétbontba a nagyobb frissítéseket.

A The Verge beszámolója szerint az első ilyen pakk hétfőn jelent meg a Windows Insider-programban részt vevők számára. Ebbe két olyan újdonságot tettek, amellyel eddig nem találkozhattak a felhasználók: egyrészt a képernyőkép készítését egyszerűsíti a vállalat, másrészt pedig az érintőkijelzős eszközökhöz csináltak egy újfajta billentyűzet-megjelenítést.

Az egyelőre nem világos, hogy később ezeket a frissítőket miként kapják majd meg a felhasználók. Mivel nem rendszerfrissítésről van szó, így az operációs rendszer nem fogja automatikusan telepíteni azokat, ugyanakkor nem is alkalmazásfrissítésekről beszélünk, amiket esetleg a Windows Store kezelhetne.

Egy dolog viszont ezek ismerete nélkül is biztos: a jövőben gyakrabban érkezhetnek majd frissítések a Windows 10-hez. A funkciók leválasztásával hamarabb juthatnak majd azokhoz hozzá a felhasználók, emellett pedig biztonságosabb is lehet majd a nagy csomagok telepítése, hiszen kevesebb újdonsággal csökken annak a lehetősége is, hogy valamelyik kevésbé stabil fejlesztés miatt összeomoljon a rendszer.

