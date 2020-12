Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ae77f41-eb3c-47ba-a771-11a3df5b064d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Onet szerint David Manzheleynek diplomája sincs, ahogy ezt állította, a középiskolát sem végezte el, és nem igaz, hogy 29 éves.","shortLead":"Az Onet szerint David Manzheleynek diplomája sincs, ahogy ezt állította, a középiskolát sem végezte el, és nem igaz...","id":"20201203_Szajer_Jozsef_David_Manzheley_korozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae77f41-eb3c-47ba-a771-11a3df5b064d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ba2dea-bdf3-48bf-aafb-30530b259874","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Szajer_Jozsef_David_Manzheley_korozes","timestamp":"2020. december. 03. 21:52","title":"Szájer-ügy: Egy éve körözik a brüsszeli szexpartit szervező férfit a lengyel ellenzéki lap szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","shortLead":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","id":"20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f7374-eedd-481f-bdcb-5586e518df3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","timestamp":"2020. december. 02. 14:28","title":"Használja a Spotify-t? Önnek is készített egy személyes összefoglalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2020. december. 04. 07:30","title":"Miből sütjük a kenyeret a következő évtizedekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi tisztségviselő.","shortLead":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi...","id":"20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa43c22-061c-4cfa-9b3e-0b1cc6cbf6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","timestamp":"2020. december. 02. 15:35","title":"Vezető minisztériumi tisztségviselőt vett őrizetbe a főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066f09d7-3adf-4acb-996d-2ab118f84b9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly év végén frissült testvérpár az Audi RS5 Sportback és Cupéból, most ez utóbbi, a kétajtós változat kapott egy kellemes tuningcsomagot. ","shortLead":"A tavaly év végén frissült testvérpár az Audi RS5 Sportback és Cupéból, most ez utóbbi, a kétajtós változat kapott...","id":"20201203_ABT_Audi_RS5_Coupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=066f09d7-3adf-4acb-996d-2ab118f84b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef248a-1d09-4049-9ec2-d4353711ead6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_ABT_Audi_RS5_Coupe","timestamp":"2020. december. 03. 16:00","title":"Visszafogott tuninggal lett igazán izgalmas az Audi RS5 Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fideszes politikus gestapózós kiszólása miatt szeretnék már a jövő héten megejteni a szavazást Deutsch tagságáról. Megszereztük az aláírók névsorát, van köztük német, osztrák és lengyel politikus is. ","shortLead":"A fideszes politikus gestapózós kiszólása miatt szeretnék már a jövő héten megejteni a szavazást Deutsch tagságáról...","id":"20201202_epp_deutsch_tamas_manfred_weber_europai_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb3c3d4-10e6-4fdc-9068-6371210f558e","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_epp_deutsch_tamas_manfred_weber_europai_neppart","timestamp":"2020. december. 02. 16:59","title":"Már harmincan akarják kizárni Deutsch Tamást az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A közegészségügyi helyzet miatt nem tartják meg a február közepi téltemető karnevált Nizzában.","shortLead":"A közegészségügyi helyzet miatt nem tartják meg a február közepi téltemető karnevált Nizzában.","id":"20201203_nizza_karneval_2021_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bacd0fc-7810-4a99-ab84-49a6246b3900","keywords":null,"link":"/elet/20201203_nizza_karneval_2021_koronavirus","timestamp":"2020. december. 03. 21:19","title":"Nizza a 2021-es karneválját is lemondta a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az élet és egészség védelme érdekében, a koronavírus-járvány miatt a téli szünet előrébb hozását kéri a miniszterelnöktől (is) a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).","shortLead":"Az élet és egészség védelme érdekében, a koronavírus-járvány miatt a téli szünet előrébb hozását kéri...","id":"20201203_pdsz_teli_szunet_kormany_oktatas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8a7563-84b9-4bdb-8a0f-acffde11513b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_pdsz_teli_szunet_kormany_oktatas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 03. 15:45","title":"A PDSZ a téli szünet azonnali elrendelését kéri Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]