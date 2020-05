Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni a hozzászólásokban (is) támadó zaklatókat.

Az elmúlt években az Instagram is igyekezett olyan változtatásokat bevezetni a képmegosztónál, amelyek az online zaklatás visszaszorítását szolgálják. Egyfelől a mesterséges intelligenciával igyekeznek kiszűrni az ilyen tartalmakat, másfelől pedig a felhasználók kezébe adták a kulcsot, hogy segítsenek visszaszorítani a zaklatókat. Az üzemeltetők most növelik biztonságot a platformon: több olyan új funkciót is bemutattak, amely segíthet megakadályozni, hogy egy adott felhasználó a cyberbullying áldozatává váljon.

Az egyik ilyen változás, hogy tömegesen is kezelhetik a felhasználók a problémás (zaklató) hozzászólásokat. Az új funkció segítségével egyszerre akár 25 hozzászólást is kiválaszthatunk, hogy szükség esetén jelentsük és/vagy töröljük azokat. Emellett korlátozható, hogy a zaklató mennyit lásson az általunk közzétett tartalmakból – vagy épp elérhessen-e bennünket egy üzenettel –, de akár le is tilthatjuk a profilját.

© Instagram

Az Instagram emellett egy új funkció tesztelését is elkezdte, amivel a felhasználók mondhatják meg, mely hozzászólások kerüljenek előtérbe a bejegyzéseiknél. A Pinned Comments (magyarul valószínűleg: rögzített hozzászólások) segítségével a kiválasztott kommenteket a többi elé helyezhetik, így a követők azokkal találkozhatnak elsőként.

© Instagram

További újdonság, hogy a felhasználók dönthetik el, hogy ki jelölheti meg őket a bejegyzésekben, vagy tagelhetik be egy fotón. Ennek köszönhetően a júzer beállíthatja, hogy ezt mindenki számára lehetővé teszi-e, vagy csak azoknak, akiket követ – de dönthet akár úgy is, hogy senkinek nem ad lehtőséget erre.

© Instagram

Az új funkciókat az androidos eszközökre, valamint az iPhone-ra és iPadre elérhető Instagram app is megkapja.

