A Pfizer és a BioNTech vakcinája az első oltás után 10 nappal már erős védelmet ad a Covid-19 ellen – állapította meg az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hatóság, az FDA. A The New York Times azt írta: egy hónapja még csak azt lehetett tudni, hogy két, három hét eltéréssel beadott oltás után 95 százalékos a hatékonyság, most viszont az is kiderült, hogy az első adag is hat.

Súlyos mellékhatásai nincsenek az oltásnak, legfeljebb kisebb fájdalmakról és lázról számolt be néhány önkéntes. A tesztre 44 ezren jelentkeztek, közülük 22 ezren a vakcinát kapták meg, 22 ezer embernek pedig egy placebo oltást adtak be. Azok körében, akik megkapták a Covid-19 elleni oltást, már tíz nappal később jóval kevesebb koronavírusos volt. Az FDA csütörtökön dönt ez alapján az engedélyezésről.

Eközben az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca vakcinájáról is jó hírek érkeznek. Közzétették ugyanis a jelentést, amely szerint az oltás biztonságot és 90 százalékban hatásos. A The Lancetben, a világ egyik legfontosabb orvosi lapjában bemutatott adatok szerint a 90 százalékos hatékonyságot akkor mérték, amikor előbb egy fél dózist adtak be a tesztalanyoknak, majd másodjára egy teljes adagot. Amikor két teljes adagot kaptak, csak 62 százalék volt a hatékonyság. A The Independent ehhez azt tette hozzá: azért is kiemelkedően fontos esemény ez, mert most először történt meg, hogy ennyire részletes tesztadatokat közzétettek egy orvosi szaklapban.