Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett a pontos mérési módszertanban – így viszont magasabb érték jött ki, mint korábban.","shortLead":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett...","id":"20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1205101-6fe7-44e8-b49c-987b495b5cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","timestamp":"2020. december. 08. 11:39","title":"86 centivel magasabb a Mount Everest, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik azok az információk, amelyek birtokában meggondolhatnák magukat, egy nemzetközi kutatócsoport közelebbről is kíváncsi volt erre a jelenségre. ","shortLead":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik...","id":"202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d0624f-1ed2-4deb-b0b6-5f4d7d09531a","keywords":null,"link":"/360/202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","timestamp":"2020. december. 08. 14:00","title":"Kísérlet: hiába lehet több információhoz hozzáférni, a dogmatikusokat ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról Stumpf István, Navracsics Tibor, Lázár János és Gulyás Gergely? Hamar kiderül, lát-e valamelyikük hibát az elmúlt 10 év kormányzati lépéseiben, de az uniós vétó és az alaptörvény legújabb módosítása is előkerült. ","shortLead":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról...","id":"20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0406254b-8303-4acc-b4cd-9129c003d35e","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","timestamp":"2020. december. 08. 18:19","title":"Stumpf szerint a gyakori Alaptörvény-módosítás a jogrendszer stabilitását veszélyeztetheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad6e81d-4363-484e-8d59-a3b3f324cf9e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok Hollandiától 28-24-re kapott ki a magyar csapat, amely csoportmásodikként lép tovább, és nem visz magával pontot a középdöntőbe.","shortLead":"A világbajnok Hollandiától 28-24-re kapott ki a magyar csapat, amely csoportmásodikként lép tovább, és nem visz magával...","id":"20201209_kezilabda_eb_magyarorszag_hollandia_tovabbjutas_vereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ad6e81d-4363-484e-8d59-a3b3f324cf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d074b9bc-8b8c-4d4b-ae82-a3d5919f489a","keywords":null,"link":"/sport/20201209_kezilabda_eb_magyarorszag_hollandia_tovabbjutas_vereseg","timestamp":"2020. december. 09. 05:16","title":"Kézilabda-Eb: vereséggel jutott tovább a csoportból a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae0fd92-d66e-4cce-9a0b-91c7fe14e145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda frontembere kiváló kondícióban volt, de a vírus leterítette. Azóta sincs teljesen rendben.","shortLead":"Az Edda frontembere kiváló kondícióban volt, de a vírus leterítette. Azóta sincs teljesen rendben.","id":"20201208_pataky_attila_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae0fd92-d66e-4cce-9a0b-91c7fe14e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf9eb8c-1642-4c29-9e1c-b9f536d6b02c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_pataky_attila_koronavirus","timestamp":"2020. december. 08. 07:43","title":"Pataky Attila még mindig szenved a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha ennyien nem haltak még a tüdőgyulladás miatt, mert betegen nem mozdulnak meg – panaszolta egy koronavírusos betegeket ellátó orvos.","shortLead":"Soha ennyien nem haltak még a tüdőgyulladás miatt, mert betegen nem mozdulnak meg – panaszolta egy koronavírusos...","id":"20201208_koronavirus_korhaz_betegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20227f06-084a-47d1-9cad-622ebda10af9","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_koronavirus_korhaz_betegek","timestamp":"2020. december. 08. 19:05","title":"Fontos tanácsokat kaptak azok, akik koronavírusosak, de nem kerültek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","shortLead":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","id":"20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9364687-6cdc-4e5f-80e8-6175c82b7f8c","keywords":null,"link":"/elet/20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 09:26","title":"A Neoton egykori énekesnője Szanyi Tibor pártját erősíti a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 888-at. A készüléken lefuttatott első benchmark-teszt eredménye már ki is került az internetre.","shortLead":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon...","id":"20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d21388c-d421-4637-b9d9-7009e577859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 08. 15:03","title":"Újabb telefont készít a játékosoknak az Asus, kiszivárogott a készülék teszteredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]