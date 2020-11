A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

A Pfizer szerdán közölte az utolsó adatok elemzése után, hogy koronavírus elleni vakcinája 95 százalékos hatékonyságú, és nincsenek súlyos mellékhatásai – írja a The New York Times. Az adatok szerint az oltás megakadályozta a koronavírus okozta Covid–19 enyhe és súlyos formáit is.

A gyógyszergyártó cég szerint 94 százalékban volt hatásos a vakcinájuk azoknál az idősebb felnőtteknél is, akikre különösen veszélyesek a vírus okozta betegség szövődményei. Azt közölték, hogy napokon belül sürgősségi engedélyért folyamodnak az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA), hogy a vakcina minél hamarabb elérhetővé váljon.

A múlt hét hétfőn a Pfizer már bejelentette, hogy az első tesztek alapján több mint 90 százalékos hatékonyságú az a védőoltás, amit a német BioNTech nevű biotechnológiai vállalat közösen fejlesztett. Ezt pontosították most 95 százalékra.

A Pfizer és a BioNTech tesztjében csaknem 44 000 önkéntes vett részt, akiknek csak az egyik fele kapta meg az oltást, a többiek placebót kaptak. A cég közlése szerint a tesztben részt vevők közül 170-en fertőződtek meg a vírussal, közülük 162-en a placebócsoportból kerültek ki. A tíz súlyos koronavírusos esetből, mindössze egy került ki a beoltottak közül.

A The New York Times cikke szerint, ha az FDA engedélyezi az oltóanyagot, akkor idén akár 50 millió, a jövő év végéig pedig 1,3 milliárd adag vakcina is elkészülhet.

A Moderna hétfőn jelentette be, hogy oltóanyaga 94,5 százalékos védettséget biztosít a koronavírus ellen. Az oroszok saját fejlesztésű, Szputnyik V elnevezésű vakcinájuk hatékonyságát 92 százalékosra teszik.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) kedden arról számolt be, hogy megkezdte a Moderna koronavírus elleni oltóanyagának (mRNA-1273) úgynevezett „rolling review” eljárás keretében történő engedélyeztetését.

(Képünk illusztráció)

