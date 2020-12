Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugat-nógrádi településen majdnem elmaradt a temetés, a kántor mentette a helyzetet.



","shortLead":"A nyugat-nógrádi településen majdnem elmaradt a temetés, a kántor mentette a helyzetet.



","id":"20201208_Korulnezett_a_temetesen_a_pap_tul_sok_embert_szamolt_meg_lelepett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3962d413-378f-490a-a50b-11c34d41c18d","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Korulnezett_a_temetesen_a_pap_tul_sok_embert_szamolt_meg_lelepett","timestamp":"2020. december. 08. 10:59","title":"Körülnézett a temetésen a pap, túl sok embert számolt meg, lelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes területeken több páciens jut a most részlegesen leállt állami ellátás miatt, de idei profitrátájuk így is csökken a korábbiakhoz képest. ","shortLead":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes...","id":"202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942f2875-aa63-4f67-bfc3-0c917e1c53ef","keywords":null,"link":"/360/202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","timestamp":"2020. december. 07. 15:00","title":"Már nem csak a felső tízezernek szól a fizetős egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük a nézetkülönbségek.","shortLead":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük...","id":"20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21f0f6b-c7fa-4866-be5b-1b1176158500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. december. 07. 20:48","title":"Még mindig nincsenek meg a Brexit-megállapodás feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bebdf5-be46-43f5-a8a5-c2b44bd99ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávja eléri a 74 kilométert. ","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávja eléri a 74 kilométert. ","id":"20201208_245_loero_es_zold_rendszam_itt_a_legujabb_audi_a3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1bebdf5-be46-43f5-a8a5-c2b44bd99ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0f8b18-cc95-444a-92a6-21f833414271","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_245_loero_es_zold_rendszam_itt_a_legujabb_audi_a3","timestamp":"2020. december. 08. 09:21","title":"245 lóerő és zöld rendszám: itt a legújabb Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0375fa26-169e-4eca-b0f1-cad61958e284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Javaslataikat pontokba szedték, és a kormányhoz fordultak egyeztetést kérve.","shortLead":"Javaslataikat pontokba szedték, és a kormányhoz fordultak egyeztetést kérve.","id":"20201207_bevasarlokozpont_koronavirus_berlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0375fa26-169e-4eca-b0f1-cad61958e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff26b2fb-bda0-40fb-aee6-44d00e030a1a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201207_bevasarlokozpont_koronavirus_berlet","timestamp":"2020. december. 07. 13:07","title":"Bezárhatnak a boltok a bevásárlóközpontokban, ha nem kapnak a kormánytól segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz könnyű.","shortLead":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz...","id":"20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8222b9e-7fdf-41e4-bf47-27d22cc4a6a4","keywords":null,"link":"/sport/20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","timestamp":"2020. december. 07. 18:23","title":"Angliával és Lengyelországgal játszik világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévés azt mondta: az ellene felhozott vádakat már korábban beismerte, hogy ne kelljen a bíróságra járkálnia.","shortLead":"A tévés azt mondta: az ellene felhozott vádakat már korábban beismerte, hogy ne kelljen a bíróságra járkálnia.","id":"20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b7207-4047-4018-a06b-1b19376dafaf","keywords":null,"link":"/elet/20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas","timestamp":"2020. december. 07. 16:39","title":"Hajdú Péter az ítéletéről: Az utolsó fillérig mindent visszafizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba60274-30ed-4492-a382-151a884e76d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz dátumot írt a nyomtatványra, amellyel elhagyta az otthonát a lezárások alatt.","shortLead":"Rossz dátumot írt a nyomtatványra, amellyel elhagyta az otthonát a lezárások alatt.","id":"20201207_Demens_idos_not_buntettek_meg_Franciaorszagban_a_kijarasi_korlatozasok_megszegese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cba60274-30ed-4492-a382-151a884e76d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc25bd5a-29ac-46aa-b115-1d82efd61565","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Demens_idos_not_buntettek_meg_Franciaorszagban_a_kijarasi_korlatozasok_megszegese_miatt","timestamp":"2020. december. 07. 15:23","title":"Demens idős nőt büntettek meg Franciaországban a kijárási korlátozások megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]