[{"available":true,"c_guid":"4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","shortLead":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","id":"20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9364687-6cdc-4e5f-80e8-6175c82b7f8c","keywords":null,"link":"/elet/20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 09:26","title":"A Neoton egykori énekesnője Szanyi Tibor pártját erősíti a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a szobi vonalon történt.\r

","shortLead":"A baleset a szobi vonalon történt.\r

","id":"20201208_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Kaposztasmegyernel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eed666-66ad-4ec0-80d0-66005f7850c5","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Kaposztasmegyernel","timestamp":"2020. december. 08. 20:46","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Káposztásmegyernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae86768a-9fdf-496d-8657-910f59897794","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Kicsi vagy nagy, keskeny vagy széles sarok, színes vagy fekete, Manolo vagy Louboutin, nők tömkelege van oda a magas sarkú cipőkért. Elég csak a Szex és New York Carrie Bradshaw-jára gondolnunk, aki mániákusan vásárolta a tűsarkúkat, majd évekkel később jött csak rá, hogy egy lakás árát költötte a csodás lábbelikre.","shortLead":"Kicsi vagy nagy, keskeny vagy széles sarok, színes vagy fekete, Manolo vagy Louboutin, nők tömkelege van oda a magas...","id":"20201127_Noies_elegans_es_idonkent_rettento_fajdalmas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae86768a-9fdf-496d-8657-910f59897794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643caf5a-0f8a-49dd-8c5e-be702fcb653b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Noies_elegans_es_idonkent_rettento_fajdalmas","timestamp":"2020. december. 08. 11:30","title":"Nőies, elegáns, és időnként rettentő fájdalmas – hogyan kezdődött és miért hordanak a nők magas sarkút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adac05b5-9bd5-4910-8d82-9ebc779f30c8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Share Now autómegosztó szolgáltatás magyar flottája egy elérhető árú új városi kisautóval bővült. Kipróbáltuk, hogy milyen a koronavírusos időkben a hófehér Fiat 500-zal közlekedni és parkolni.","shortLead":"A Share Now autómegosztó szolgáltatás magyar flottája egy elérhető árú új városi kisautóval bővült. Kipróbáltuk...","id":"20201210_budapesten_teszteltuk_a_bmw_es_a_daimler_kozossegi_szerelemgyereket_egy_kis_fiatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adac05b5-9bd5-4910-8d82-9ebc779f30c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0829d9cf-39bb-410c-bb4d-149cade9910d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_budapesten_teszteltuk_a_bmw_es_a_daimler_kozossegi_szerelemgyereket_egy_kis_fiatot","timestamp":"2020. december. 10. 06:41","title":"Budapesten teszteltük a BMW és a Daimler közösségi szerelemgyerekét, egy kis Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c20135-cf0e-4748-b4ca-90063b10af17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a múlt héten vették videóra, amint egy franciaországi úton egy kamionos szokatlanul agresszíven viselkedett a forgalomban.","shortLead":"Még a múlt héten vették videóra, amint egy franciaországi úton egy kamionos szokatlanul agresszíven viselkedett...","id":"20201209_Orult_kamionos_miatt_kert_bocsanatot_a_munkaadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c20135-cf0e-4748-b4ca-90063b10af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06154bd1-86e4-4cdb-a0a5-6b3d1536fc2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Orult_kamionos_miatt_kert_bocsanatot_a_munkaadoja","timestamp":"2020. december. 10. 04:37","title":"Őrült kamionos miatt kellett bocsánatot kérnie a munkaadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","shortLead":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","id":"20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc33465-aeae-4304-a5b7-d1226384f16d","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","timestamp":"2020. december. 09. 12:29","title":"A Strabag építi a Budapest-Balaton bringaút bevezető szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emelgetett, ma már a legtöbb piacon szinte láthatatlan LG. A vállalaton belül a prémium szegmensre koncentrálnak ezután.","shortLead":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emelgetett, ma már a legtöbb piacon szinte...","id":"20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399a64cc-e303-4206-b715-cc6f32dbc4f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","timestamp":"2020. december. 10. 09:33","title":"66 hónapja csak viszik a pénzt az LG telefonjai, így inkább kidobják az olcsó modelleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ami eddig természetes volt – hogy elindul a busz, hogy elviszik a szemetet, hogy van ivóvíz a csapban, hogy a zöldfelületek kezelve vannak, hogy este égnek a lámpák az utcákon –, az ebben a helyzetben már nem magától értetődő – közölte a főpolgármester. Az Önkormányzatok Szövetsége egyeztetni próbál a megszorításokat erőltető iparkamarával.","shortLead":"Ami eddig természetes volt – hogy elindul a busz, hogy elviszik a szemetet, hogy van ivóvíz a csapban...","id":"20201209_Karacsony_elarulta_mennyire_kell_meghuzni_a_nadragszijat_2021ben_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff5a81-bd28-4f66-a86f-49e133a24732","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Karacsony_elarulta_mennyire_kell_meghuzni_a_nadragszijat_2021ben_Budapesten","timestamp":"2020. december. 09. 14:47","title":"Karácsony: A járvány és a kormány kilenc évvel küldik vissza az időben Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]