Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban a Samsung. A Galaxy S-széria idei csúcsmodelljét jelentő S20 Ultra jó esélyekkel indul az idei tavasz meghódítására.

Nem meglepetés, hogy nincs meglepetés. Az utóbbi években egyik gyártó sem igazán tudta titokban tartani a bemutató napjáig készüléke legfontosabb tulajdonságait. Az érdeklődők számára az új feladat nem az információk megszerzése, hanem annak eldöntése, hogy melyik pletyka életszerű. A Samsung idei tavaszra várt mobiljai – megannyi specifikáció-morzsa kíséretében – először Galaxy S11-ként tűntek fel a színen, volt szó Galaxy One-ról is, végül előkerült az S20-as elnevezés. Utóbbi vált hivatalossá kedden este.

Tavalyhoz hasonlóan idén is három S-modellel állt elő a Samsung. Akkor az olcsóbb S10e-vel jöttek ki, amolyan “light” modellként, most megmaradt az S20 és S20+, és inkább felfelé srófolták a nevet, az S20 Ultrával.

A legkisebb modell a 6,2 hüvelykes képátlójú S20, az S20+ már egy 6,7 hüvelykes kijelzőt kapott, az S20 Ultra pedig – a nyári Note10+-nál is picit nagyobb – 6,9 hüvelykes képernyővel rendelkezik. Csak azért nem fogalmazunk úgy, hogy régen a tabletszerű e-könyv-olvasóknak sem volt ekkora kijelzője, mert ez még most is igaz. (Sőt a kategória királyának számító Amazon Kindle alapmodellje 6 hüvelykes, de még a csúcsmodell Kindle Oasis is 7 hüvelykes képernyővel van szerelve.) Az S20 Ultra tehát kétségtelenül hatalmas, ám kézbe véve érzésre nem sokkal másabb, mint bármely modernkori csúcstelefon.

© Barabás László

Mindhárom modell képernyője QHD felbontású AMOLED panel, az eltérő méretek miatt ez persze más-más képpontsűrűséget jelent (563, 525, 511 ppi). Az átlagosnál szélesebb szín- és kontraszttartományt biztosító HDR10+ technológia mindhárom esetében adott, ahogy a 120 Hz-es képfrissítés is.

Processzorból mindegyik S20-asba egy 7nm-es csíkszélességű, nyolcmagos (2x2,73 GHz + 2x2,6 GHz + 4x2,0 GHz) darab került, felénk a Samsung-féle Exynos 990-es chip formájában. Az S20 és S20+ esetében ehhez 8 vagy 12 GB RAM járhat, az S20 Ultrából 12 gigás mellett 16 GB RAM-os (LPDDR5) csúcskivitel is lesz. (Persze egy az egyben nem összehasonlíthatók az egységek, mégis a bemutató közben óhatatlanul eszébe jut az embernek a számítógépe, melyben ennek negyede, 4 GB RAM dolgozik.)

A készülékház belseje mellett érdemes a hátuljára is tekinteni, itt található ugyanis az az egység, amely a Samsung szerint az S20-asok egyik fontos fegyvere lehet a konkurenciaharcban. Az S20 és S20+ egy 12 megapixeles széles látószögű (f/1.8), egy 12 megapixeles ultraszéles (f/2.2) és egy 64 megapixeles telefotó lencsét (f/2.0) kapott. Utóbbi modellben a mélység- és távolságérzékelésben hasznos 3D DepthVision modul (Time of Flight, ToF) is helyet kapott.

© Barabás László

A csúcsot kamerában is az S20 Ultra jelenti, sőt ezen a téren jöhet csak ki igazán "ultrasága". A 108 megapixeles (f/1.8) ultraszéles lencse mellett egy 12 megapixeles (f/2.2) és egy 48 megapixeles (f/3.5) teljesít szolgálatot, no meg a DepthVision. Régóta tudjuk, hogy a megapixelek száma önmagában nem üdvözítő, attól még nem feltétlenül készít jobb fényképeket egy kamera, mert egy másiknál több megapixeles. Tudják ezt a Samsungnál is, úgyhogy az újságíróknak tartott előzetes bemutatón a gyártó képviselője külön kiemelte, hogy a 108 megapixeles lencse szenzora 2,4 μm-es (mikrométeres) pixelekből áll, ami közel két és félszeres előrelépést jelent a tavalyi Galaxy S10 modellben lévőhöz képest.

A hardveren túl szoftveres okosságok is találhatók a kamera környékén, melyek közül a mindennapos használat során a Single Take Mode néven bemutatott funkció számíthat legnagyobb sikerre. Aki ugyanis ezzel örökítené meg a látványt, annak elég lenyomnia az elsütőgombot, majd 15 másodpercen át rögzítenie az eseményeken, és a folyamat végén a készülék előáll a rövid videó mellett több fotójavaslattal is a mesterséges intelligencia által legjobbnak tartott képekkel. Melyek közül aztán a felhasználó válogatja ki, melyiket tartsa meg vagy tegye ki Instagramra.

A hardveres és szoftveres képességek elegye biztosítja a Space Zoom névre keresztelt zoomolási funkciót, mellyel az S20 és az S20+ esetében 3x-os hibrid optikai nagyítási lehetőséget és 30x-os (erősen hibrid) zoomolási opciót kapunk, míg az S20 Ultránál a két érték 10x-es illetve 100x-os.

© Barabás László

Hogy a Galaxy S20 Ultra optikai stabilizátorral is ellátott, akár 8K-s videók készítésére is alkalmas kamerarendszere mire képes a gyakorlatban, azt majd a készülék tesztelésekor derítjük ki.

A klasszikus Samsung-csengőhang alább hallható frissített kiadásával, Android 10 operációs rendszerrel és a Samsung OneUI 2.0 felületével érkező S20-as modellek a működésükhöz szükséges energiát 4000, 4500 illetve 5000 mAh-es akkumulátorból nyerik ki.

A mától előrendelhető Samsung Galaxy S20, S20+ és S20 Ultra trió tagjai március 13-án kerülnek majd a boltokba. Az előrendelőknek a Samsung a Galaxy Buds+ vezeték nélküli fülhallgatót csomagolja ajándékba, mely az elődmodelltől eltérően aktív zajszűréssel ugyan nem rendelkezik, de cserébe 11 órán át bírja egy töltéssel.

A Galaxy S20-család tagjainak ára listaáron, szolgáltatói kedvezmények nélkül az alábbiak szerint alakul:

Samsung Galaxy S20 ára: 324 990 forint

Samsung Galaxy S20+ (4G) ára: 359 990 forint

Samsung Galaxy S20+ (5G) ára: 394 990 forint

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ára: 484 990 forint

