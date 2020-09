Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi oldalán. Az iskolában távoktatásra tértek át.","shortLead":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi...","id":"20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47dda49-079f-4505-8450-184bf3763694","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:41","title":"Karanténba került egy berettyóújfalui szakiskola minden egyes dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább fél tucatszor találkoztak a kormányközeli elitet gyakran utaztató járművek a nyáron – derül ki az Átlátszó összeállításából.","shortLead":"Legalább fél tucatszor találkoztak a kormányközeli elitet gyakran utaztató járművek a nyáron – derül ki az Átlátszó...","id":"20200907_maganrepulo_luxusjacht_ner_nyaralas_horvatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ea650e-c42b-49e1-9ff7-4548ae75677b","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_maganrepulo_luxusjacht_ner_nyaralas_horvatban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:40","title":"Együtt járta a tengerpartokat a NER magánrepülője és luxusjachtja idén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy rövid időszakban magasabb termelést produkáltak a magyar naperőművek, mint a paksi atomerőmű.","shortLead":"Egy rövid időszakban magasabb termelést produkáltak a magyar naperőművek, mint a paksi atomerőmű.","id":"20200907_naperomu_paksi_atomeromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092acb16-db50-48b1-a771-46a5f053dd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_naperomu_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:58","title":"A magyarországi naperőművek rövid időre megelőzték Paksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Eddig is elég zavaros állóvízbe dobott követ a brit kormány azzal, hogy a Brexit-tárgyalások keddi fordulója előtt kiderült: gyakorlatilag felülírnák a nagy nehezen összehozott kilépési megállapodást. Az EU fenyegetése csak hab a tortán.","shortLead":"Eddig is elég zavaros állóvízbe dobott követ a brit kormány azzal, hogy a Brexit-tárgyalások keddi fordulója előtt...","id":"20200907_nagy_britannia_Brexitmegallapodas_ujrakezdodhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2861e5b2-a63c-463f-948b-c9e5173de25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_nagy_britannia_Brexitmegallapodas_ujrakezdodhet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:30","title":"Felrúgnák a britek a Brexit-megállapodást, újrakezdődhet a cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Százezernél is több átlátszó maszkot gyártat le a francia kormány még szeptemberben, hogy a diákok lássák a tanáraik arcát.","shortLead":"Százezernél is több átlátszó maszkot gyártat le a francia kormány még szeptemberben, hogy a diákok lássák a tanáraik...","id":"20200906_Atlatszo_maszk_francia_kormany_tanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b145e-cca4-4fba-8191-0d58206d7185","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Atlatszo_maszk_francia_kormany_tanarok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:42","title":"Átlátszó maszkokat oszt a francia kormány a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI/AP","category":"sport","description":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot állított fel szombaton. ","shortLead":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot...","id":"20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434b78d2-f149-4872-86d2-3bd716e4e627","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:07","title":"Fucsovics Márton a US Open harmadik fordulójában esett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen, akkor marad a dizájn. A Vivo ez utóbbi meggondolást követi legújabb, színváltós telefonjánál.","shortLead":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen...","id":"20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12800d0-b522-4e22-a32d-be50df9812dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:33","title":"Ha innen nézem, lila, ha onnan, ezüst – valóban színváltós telefont tervez a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","shortLead":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","id":"20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786d2e2c-a4e0-447e-8bcd-3ab2e778091b","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:15","title":"Foglalt házak kiürítése miatt törtek ki zavargások Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]