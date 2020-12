Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Novemberhez képest közepesen romlónak értékelték a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket.","shortLead":"Novemberhez képest közepesen romlónak értékelték a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket.","id":"20201211_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0db8b10-4cff-476e-86a2-6580f59d6b26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201211_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_december","timestamp":"2020. december. 11. 05:33","title":"Nagyot zuhant a fogyasztói bizalmi index decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. 