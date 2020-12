Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Még a héten bemutathatnak egy új Xiaomi telefont, amelynek egyik különlegessége lehet, hogy a legaktuálisabb mobil lapka, a Qualcomm Snapdragon 888 hajtja. Még a héten bemutathatnak egy új Xiaomi telefont, amelynek egyik különlegessége lehet, hogy a legaktuálisabb mobil lapka, a Qualcomm Snapdragon 888 hajtja. 2020. december. 14. 19:33 A héten érkező Xiaomi telefonban debütálhat 2021 egyik legerősebb mobilos processzora A szupersportos vászontetős kabrió várhatóan nem lesz sokkal nehezebb a kupé változatnál. 2020. december. 14. 11:21 Jön a nyitható tetejű, 510 lóerős új BMW M4 A NAV észak-alföldi igazgatósága október közepén rendelt el nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával Kovács Sándor ügyében. A NAV észak-alföldi igazgatósága október közepén rendelt el nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával Kovács Sándor ügyében. A folyamat a felderítési szakaszban jár, gyanúsítottat nem hallgattak ki. 2020. december. 15. 10:57 Nyomoznak a fideszes ellen, aki uniós pénzt költött a saját birtokára A biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását, sőt több biztosító a járványhelyzet idején az ügyfelek szempontjából kedvezően változtatott a szerződéses feltételeken. 2020. december. 14. 11:52 A biztosítószövetség szerint a biztosítók méltányosan járnak el a koronavírusban elhunytak ügyeiben Az illetékesek szerint az incidens komoly, de a lakosság nincs és nem is volt veszélyben. 2020. december. 14. 10:33 Nagyot ugrott a sugárzási szint egy finn atomerőműben, lezárták az üzemet Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné válnak a UPC-s e-mailek is. Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné válnak a UPC-s e-mailek is. 2020. december. 15. 11:33 Megszűnik az ingyenes UPC-wifi a Vodafone-nál, lekapcsolnak öt másik szolgáltatást is A szervezők szerint indokolatlan volt a tiltás, ahogy indokolatlan a gyülekezés vészhelyzeti rendelet általi általános tiltása is, ezért szeretnék, ha ezt felülvizsgálná az Alkotmánybíróság.\r

Múlt héten tartott volna autós demonstrációt az LMBTQ emberekre hátrányos új jogszabályok ellen a Budapest Pride, de megtiltotta a rendőrség. A szervezők szerint indokolatlan volt a tiltás, ahogy indokolatlan a gyülekezés vészhelyzeti rendelet általi általános tiltása is, ezért szeretnék, ha ezt felülvizsgálná az Alkotmánybíróság. 2020. december. 14. 12:16 A Kúriához fordulnak a Pride-tüntetés betiltása miatt Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben. 2020. december. 14. 19:00 A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk: Repülő autók