[{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kisebbik kormánypárt maga közölte, hogy képviselőjük megbetegedett.","shortLead":"A kisebbik kormánypárt maga közölte, hogy képviselőjük megbetegedett.","id":"20201120_Korhazba_kerult_KDNPs_Aradszki_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692d447b-f6f7-43a9-a01c-39bccaff8fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Korhazba_kerult_KDNPs_Aradszki_Andras","timestamp":"2020. november. 20. 13:35","title":"Koronavírus miatt kórházba került a KDNP-s Aradszki András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e8ca8-2b68-425c-8f53-054a1402b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez kerülhet az esztergomi vár. A javaslatot kiegészítésként nyújtották be ahhoz a törvényjavaslathoz, amellyel a szabadkígyósi kastélyt a mezőhegyesi Ménesbirtokhoz csatolnák. ","shortLead":"Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez kerülhet az esztergomi vár. A javaslatot kiegészítésként nyújtották be ahhoz...","id":"20201120_esztergom_vagyonatadas_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553e8ca8-2b68-425c-8f53-054a1402b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f6bea7-1e4b-4271-970b-29c31b83b7fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_esztergom_vagyonatadas_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. november. 20. 10:40","title":"Újabb ingyenes vagyonátadás: az egykori esztergomi királyi székhelyet az egyház viheti az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem volt kancellárját Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere javaslatára nevezte ki a kormányfő.\r

","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem volt kancellárját Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere javaslatára nevezte ki...","id":"20201119_Jenei_Zoltan_lett_az_orszagos_korhazfoigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f1cc87-6cba-4475-b559-b77604806023","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Jenei_Zoltan_lett_az_orszagos_korhazfoigazgato","timestamp":"2020. november. 19. 07:32","title":"Jenei Zoltán lett az országos kórház-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző havas tájakon veszne el a hegyek szépségében. Képzeljük csak el a leghidegebb hónapokat a szlovén Alpok hegyláncain csúszkálva vagy az erdőkkel, hegyekkel körülvett festői Bledi-tónál! Bakancslistás élmények Szlovéniából.","shortLead":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző...","id":"SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281853b9-ef6e-42bf-b167-24f52cf006f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Már most írjuk fel a bakancslistánkra Szlovéniát, mert tele van csodákkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori megoszlását is ábrázolja.","shortLead":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori...","id":"20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4945d99d-9202-4a5e-b48b-0022f108188c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","timestamp":"2020. november. 19. 07:58","title":"Új fertőzöttségi térképet közölt az operatív törzs, de ettől nem lesz senki okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium 35 milliárd forintot kap a Gazdaságvédelmi Alapból a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására.

","shortLead":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium 35 milliárd forintot kap a Gazdaságvédelmi Alapból a Határon túli...","id":"20201119_Csaknem_300_milliard_forintot_szort_ki_a_kormany_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524f4c3b-3550-4419-824a-927aa3cdbce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Csaknem_300_milliard_forintot_szort_ki_a_kormany_ejjel","timestamp":"2020. november. 19. 08:25","title":"Csaknem 300 milliárd forintot szórt ki a kormány éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este kapcsolt le a rendszer egy zárlat miatt.","shortLead":"Szerda este kapcsolt le a rendszer egy zárlat miatt.","id":"20201119_koronavirus_szegedi_klinika_aramszunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467ddc42-58e1-4d7c-b760-05ae6d5e8f61","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_szegedi_klinika_aramszunet","timestamp":"2020. november. 19. 16:57","title":"Áramszünet miatt kellett átköltöztetni a szegedi intenzíven ápolt koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d7933d-e3c0-46ec-a1c1-659cfab03aaf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország jobban teljesít, népünk bölcs vezére legalábbis évről évre nagyobb sikereket ér el a nemzeti burzsoázia megteremtésében. Már persze ha azokat tekintjük nemzetinek, akik ilyen-olyan okokból bejáratosak a kormányfőhöz.","shortLead":"Magyarország jobban teljesít, népünk bölcs vezére legalábbis évről évre nagyobb sikereket ér el a nemzeti burzsoázia...","id":"202047__kormanyfokozeli_cegek__nemzeti_burzsoazia__osztalekleltar__orszagepitesi_ismeretek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5d7933d-e3c0-46ec-a1c1-659cfab03aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1b4d8e-1ec0-49c9-85ec-92d57a24a56b","keywords":null,"link":"/360/202047__kormanyfokozeli_cegek__nemzeti_burzsoazia__osztalekleltar__orszagepitesi_ismeretek","timestamp":"2020. november. 20. 16:00","title":"Mészároséké az ország, maguknak építik - HVG Top 500 lista a nyereségrekorderekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]