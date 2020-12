Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","shortLead":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","id":"20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f9abb5-b911-4f82-83e1-5a38e86b0761","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","timestamp":"2020. december. 21. 14:18","title":"Északról veszi be Európát az egyik kínai villanyautó-gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109a832-9f91-43f2-8776-5c0c9dcc251b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Akkora_volt_a_tomeg_a_plazakban_mintha_nem_is_lenne_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7109a832-9f91-43f2-8776-5c0c9dcc251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfb230a-6a18-4ef7-8346-8a1295545cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Akkora_volt_a_tomeg_a_plazakban_mintha_nem_is_lenne_jarvany","timestamp":"2020. december. 20. 19:57","title":"Akkora volt a tömeg az egyik plázában, mintha nem is lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos tiszti főorvos pedig a többi között a brit mutáns vírusról és arról beszélt, hogy első körben 5 ezer ember beoltására elég vakcina érkezhet Magyarországra. ","shortLead":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos...","id":"20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4d1f4-60c8-4502-be3f-edf299b6e064","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","timestamp":"2020. december. 21. 13:17","title":"Koronavírus: egy 23 éves és egy 28 éves nő is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d023fe-3e56-4066-8e04-ca810cdb314b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK Életvédelmi Osztálya nyomoz.","shortLead":"A BRFK Életvédelmi Osztálya nyomoz.","id":"20201221_holtan_talaltak_buntett_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5d023fe-3e56-4066-8e04-ca810cdb314b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558b3d44-63d7-44cd-a951-d1e7d362fcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_holtan_talaltak_buntett_gyanuja","timestamp":"2020. december. 21. 05:12","title":"Holtan találtak egy nőt és fiát egy budapesti házban, bűntett történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f9fad4-9d34-41ba-9980-706cdd2e5a17","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: kiskarácsony, lefokozás, műtrágyakirály, légiós, Süsü. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201220_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f9fad4-9d34-41ba-9980-706cdd2e5a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713e7bc6-a9ca-4a19-ad87-e6a7f40b6f26","keywords":null,"link":"/360/20201220_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. december. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos lát reményt a hattyúnyakú sötét év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0591c4b3-cd7a-4b41-9e4d-e7cdb30ee3b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész önszántából ilyen hosszú időre soha nem szakította volna meg fizikailag a kapcsolatot a közönségével, mint idén, az alkotással azonban a járvány alatt sem állt le. Az év utolsó napjait pedig szeretné egy kicsit szebbé tenni. Például egy szendviccsel.","shortLead":"A zenész önszántából ilyen hosszú időre soha nem szakította volna meg fizikailag a kapcsolatot a közönségével, mint...","id":"20201222_Essemm_Vegetalunk_ezen_az_uton_de_tudjuk_hogy_egyszer_csak_vege_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0591c4b3-cd7a-4b41-9e4d-e7cdb30ee3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd9f89b-bd4f-4c91-a394-5ce7ddc3b016","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Essemm_Vegetalunk_ezen_az_uton_de_tudjuk_hogy_egyszer_csak_vege_lesz","timestamp":"2020. december. 22. 12:00","title":"Essemm: Vegetálunk ezen az úton, de tudjuk, hogy egyszer csak vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint háromezerrel csökkent az aktív esetszám.","shortLead":"Több mint háromezerrel csökkent az aktív esetszám.","id":"20201221_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01474ab-c01b-42b2-918c-3b8808d2ddfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2020. december. 21. 09:03","title":"183 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225a3d3b-5b31-4ce5-a915-95c997b6bf95","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Két válság, két nagy ütés: 2008-ban a pénzügyileg sebezhető magyar gazdaságot érte el a nemzetközi válság, 2020-ban pedig a gyenge egészségügyi rendszert rendítette meg a Covid.","shortLead":"Két válság, két nagy ütés: 2008-ban a pénzügyileg sebezhető magyar gazdaságot érte el a nemzetközi válság, 2020-ban...","id":"202051__penzugyi_valsag_2008__jarvanykrizis_2020__elemi_csapasok__a_leggyengebb_lancszemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225a3d3b-5b31-4ce5-a915-95c997b6bf95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc26899-bfd5-4e08-b1e3-fe76e882abc9","keywords":null,"link":"/360/202051__penzugyi_valsag_2008__jarvanykrizis_2020__elemi_csapasok__a_leggyengebb_lancszemek","timestamp":"2020. december. 21. 07:00","title":"A gazdaság jobban áll, mégsem védettebb a válsággal szemben, mint 2008-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]