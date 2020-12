Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","shortLead":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","id":"20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f9abb5-b911-4f82-83e1-5a38e86b0761","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","timestamp":"2020. december. 21. 14:18","title":"Északról veszi be Európát az egyik kínai villanyautó-gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","shortLead":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","id":"20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333f2a8-7ef4-48ea-92f6-eb484fea5d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","timestamp":"2020. december. 21. 16:14","title":"Megkapta az uniós engedélyt, egyesülhet a Fiat Chrysler és a PSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi várható még? – erről is kérdeztük Meskó Bertalan orvosijövő-kutatót, a The Medical Futurist Institute vezetőjét.","shortLead":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi...","id":"202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49342d3e-136c-4b6a-8d5f-f7cde135ade1","keywords":null,"link":"/360/202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","timestamp":"2020. december. 21. 13:00","title":"Meskó Bertalan: Forradalmat hozott a járvány a gyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes kezén egy hatalmas gyémántgyűrű csillog. ","shortLead":"Az énekes kezén egy hatalmas gyémántgyűrű csillog. ","id":"20201221_Ariana_Grandet_eljegyeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4daecfd2-9cb1-4f76-8970-bd41ee021b24","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ariana_Grandet_eljegyeztek","timestamp":"2020. december. 21. 09:54","title":"Ariana Grandét eljegyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparcikk-boltokban és a benzinkutaknál hagytunk kevesebb pénzt.","shortLead":"Az iparcikk-boltokban és a benzinkutaknál hagytunk kevesebb pénzt.","id":"20201220_Jarvany_idejen_is_ugyanannyit_koltunk_csak_nem_a_kisboltokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0e84f-9509-4879-9d3e-740a9483498f","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Jarvany_idejen_is_ugyanannyit_koltunk_csak_nem_a_kisboltokban","timestamp":"2020. december. 20. 10:46","title":"Járvány idején is ugyanannyit költünk, csak nem a kisboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c340bbf-26d1-4c37-b56e-6c9abe9340c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes idén nagyon sok időt töltött otthon, és rájött, hogy leginkább viszonyulás kérdése az, hogy mit tekintünk hullámvölgynek. Puskás Peti azt mondja, ez az időszak ráébresztette arra, hogy az emberi kapcsolatokon legalább annyit kell dolgozni, mint karriercélokon. És ebben benne van az is, hogy adott esetben egy szendviccsel segítsen másokon.","shortLead":"Az énekes idén nagyon sok időt töltött otthon, és rájött, hogy leginkább viszonyulás kérdése az, hogy mit tekintünk...","id":"20201220_Puskas_Peti_A_kapcsolatokat_is_ugyanugy_apolni_kell_mint_a_karriert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c340bbf-26d1-4c37-b56e-6c9abe9340c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50552f3-7fa3-4a09-a7a8-06e020fb02fb","keywords":null,"link":"/elet/20201220_Puskas_Peti_A_kapcsolatokat_is_ugyanugy_apolni_kell_mint_a_karriert","timestamp":"2020. december. 20. 16:00","title":"Puskás Peti: A kapcsolatokat is ugyanúgy ápolni kell, mint a karriert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f9fad4-9d34-41ba-9980-706cdd2e5a17","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: kiskarácsony, lefokozás, műtrágyakirály, légiós, Süsü. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201220_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f9fad4-9d34-41ba-9980-706cdd2e5a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713e7bc6-a9ca-4a19-ad87-e6a7f40b6f26","keywords":null,"link":"/360/20201220_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. december. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos lát reményt a hattyúnyakú sötét év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karmester szerzőnk optimista: új évtized, új remények. Jön a posztcovid generáció.","shortLead":"Karmester szerzőnk optimista: új évtized, új remények. Jön a posztcovid generáció.","id":"20201221_Fischer_Ivan_A_huszas_evek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e6a064-9cb9-4453-852e-828d6938fff8","keywords":null,"link":"/360/20201221_Fischer_Ivan_A_huszas_evek","timestamp":"2020. december. 21. 15:00","title":"Fischer Iván: A húszas évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]