[{"available":true,"c_guid":"f15b5c25-a4fa-4508-8616-7ac60ec780d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évértékelőjében nem sok jót tudott mondani 2020-ról XVI. Gusztáv. A betegség egyre közelebb lopódzik szerinte.","shortLead":"Évértékelőjében nem sok jót tudott mondani 2020-ról XVI. Gusztáv. A betegség egyre közelebb lopódzik szerinte.","id":"20201217_sved_kiraly_a_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15b5c25-a4fa-4508-8616-7ac60ec780d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43718a34-2d34-4c1e-9df3-408fb707b8a0","keywords":null,"link":"/elet/20201217_sved_kiraly_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. december. 17. 18:36","title":"Svéd király: Kudarc a járvány elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20a26df-4e4e-45ec-b0e7-eaa5573fb82c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem csak karácsonykor fontos, hogy ne árasszon el mindent a csomagolási hulladék.","shortLead":"Nem csak karácsonykor fontos, hogy ne árasszon el mindent a csomagolási hulladék.","id":"202051__csomagolasmatek__kartontakarekossag__dobozolas__csomo_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20a26df-4e4e-45ec-b0e7-eaa5573fb82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a19867-75db-4251-9eff-9c71efc02ba8","keywords":null,"link":"/360/202051__csomagolasmatek__kartontakarekossag__dobozolas__csomo_megoldas","timestamp":"2020. december. 17. 15:00","title":"Környezettudatos karácsony: még nem késő gondoskodni a furosikiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásért biztonsági szakértők széles körének meggyőződése szerint Oroszország felel.\r

","shortLead":"A támadásért biztonsági szakértők széles körének meggyőződése szerint Oroszország felel.\r

","id":"20201218_kibertamadasok_ev_eleje_ota_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302bcfd5-048c-43ec-bbe6-8da5da51467c","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_kibertamadasok_ev_eleje_ota_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 18. 08:05","title":"Év eleje óta bejárása lehetett a hackereknek amerikai kormányzati rendszerekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","id":"20201218_megkerult_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6856b8d3-bdf7-4ea3-bd12-32cf24f615d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_megkerult_muller_cecilia","timestamp":"2020. december. 18. 07:28","title":"Tíz nap után megkerült Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter részletezte, mire gondolhatott Orbán Viktor azzal az ígéretével, hogy karácsony után kezdődik az oltás Magyarországon.","shortLead":"A külügyminiszter részletezte, mire gondolhatott Orbán Viktor azzal az ígéretével, hogy karácsony után kezdődik...","id":"20201218_Szijjarto_kinai_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07fc39-16c9-4cb7-9af0-8875e8f849b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Szijjarto_kinai_vakcina","timestamp":"2020. december. 18. 15:36","title":"Szijjártó: Az uniós mellett kínai vakcina is érkezhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok, gasztronómia és egy csepp ünnepvárás: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 17. 15:30","title":"Hagyomány, egy apró csavarral: így teheti különlegessé az ünnepi menüt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fbca18-794b-42ff-9144-1b4c5bad1619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó bemutatta valaha készült legerősebb modelljét, melyből mindössze három példány készül.","shortLead":"Az olasz gyártó bemutatta valaha készült legerősebb modelljét, melyből mindössze három példány készül.","id":"20201218_adok_nelkul_is_kozel_2_milliard_forint_a_pagani_uj_szupersportkocsija_huayra_tricolore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0fbca18-794b-42ff-9144-1b4c5bad1619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe87749d-af4e-4bbf-b41a-02898316c9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_adok_nelkul_is_kozel_2_milliard_forint_a_pagani_uj_szupersportkocsija_huayra_tricolore","timestamp":"2020. december. 18. 07:59","title":"Adók nélkül is közel 2 milliárd forint a Pagani új szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szennyezés miatt feljelentést tett a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","shortLead":"A szennyezés miatt feljelentést tett a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a rendőrség ismeretlen tettes ellen...","id":"20201217_olaj_szennyezes_szigetszentmiklos_duna_10_ezer_liter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f2ec5f-fa99-4a38-9508-8ba7972710c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201217_olaj_szennyezes_szigetszentmiklos_duna_10_ezer_liter","timestamp":"2020. december. 17. 15:27","title":"Szigetszentmiklósi olajszennyezés: már több mint 10 ezer liter fáradt olajat szivattyúztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]