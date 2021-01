Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus interjúban árulta el, ő már megkapta az oltást, és indokolta meg, miért oltják hamarabb a szociális munkásokat, mint az időseket.","shortLead":"Az infektológus interjúban árulta el, ő már megkapta az oltást, és indokolta meg, miért oltják hamarabb a szociális...","id":"20210104_Szlavik_Janos_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5017c800-1a79-4dd7-a159-56ca6d2cfbfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Szlavik_Janos_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 08:21","title":"Szlávik János: Más oltás jó az időseknek és a fiataloknak, de be kell érni azzal, ami van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati esős, záporos idő után vasárnap sem számíthatunk sokkal jobb időre.","shortLead":"A szombati esős, záporos idő után vasárnap sem számíthatunk sokkal jobb időre.","id":"20210103_Felhos_borult_esos_idore_szamithatunk_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8d169c-9dce-4c86-9025-3e5431796cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Felhos_borult_esos_idore_szamithatunk_vasarnap","timestamp":"2021. január. 03. 08:11","title":"Felhős, borult, esős időre számíthatunk vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210103_Simaszkos_parokas_ATMtolvajt_fogtak_szabadnapos_rendorok_a_Kalvin_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4af37c-52e3-438c-b1fb-2f452881dc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Simaszkos_parokas_ATMtolvajt_fogtak_szabadnapos_rendorok_a_Kalvin_teren","timestamp":"2021. január. 03. 21:05","title":"Símaszkos, parókás ATM-tolvajt fogtak szabadnapos rendőrök a Kálvin téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82b718-3143-4b55-b608-61ec39656645","keywords":null,"link":"/360/20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","timestamp":"2021. január. 03. 16:30","title":"Doppingvádak, vitatott rekordok: ilyen a német egységsport – 1991. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1a854-4cb7-435b-86db-310c3eb8bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","timestamp":"2021. január. 03. 12:03","title":"Ez történt: Megnéztük a Hundubot, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","shortLead":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","id":"20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06afe73-37bb-4e4e-b40d-2a9bb734c9ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","timestamp":"2021. január. 04. 12:20","title":"Szemétből épült illegális út Érd és Sóskút között, ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katasztrófának nevezte a kormányfő a történteket, de arról még nem beszélt, hogy kik lehettek az elkövetők.","shortLead":"Katasztrófának nevezte a kormányfő a történteket, de arról még nem beszélt, hogy kik lehettek az elkövetők.","id":"20210104_niger_terrortamadas_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bbe92b-990b-490f-9523-acaca29e5034","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_niger_terrortamadas_aldozatok_szama","timestamp":"2021. január. 04. 05:35","title":"Terrortámadás Nigerben: már száznál tart a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]