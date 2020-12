Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A főváros 2024-ben rendezhet sakkolimpiát. A főpolgármester szerint az esemény zöld lesz.","shortLead":"A főváros 2024-ben rendezhet sakkolimpiát. A főpolgármester szerint az esemény zöld lesz.","id":"20201207_karacsony_gergely_sakkolimpia_budapest_sadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d06cd5d-8295-448c-9f91-f0e559a1cfc0","keywords":null,"link":"/sport/20201207_karacsony_gergely_sakkolimpia_budapest_sadion","timestamp":"2020. december. 07. 08:52","title":"Karácsony: A budapesti sakkolimpiához nem kell új stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","shortLead":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","id":"20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e8f2b7-e3be-4982-bccb-03bb76be162e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","timestamp":"2020. december. 07. 17:53","title":"Elhasalt az új Toyota RAV4 a jávorszarvasteszten, de gyorsan léptek a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05fdbce-4b2f-465d-975f-a90beff88bea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A WHO veszélyhelyzeti igazgatója egyáltalán nem javasolja az ölelést a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A WHO veszélyhelyzeti igazgatója egyáltalán nem javasolja az ölelést a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201208_Egeszsegugyi_Vilagszervezet_karacsony_oleles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e05fdbce-4b2f-465d-975f-a90beff88bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb38ae1-5f8b-49dd-8752-fc330b368f3c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Egeszsegugyi_Vilagszervezet_karacsony_oleles","timestamp":"2020. december. 08. 05:55","title":"Egészségügyi Világszervezet: Ne ölelgessük egymást karácsonykor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi élettartam –, hanem hogy mindez mikor következik be - mutatnak rá A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis jövőkutató és Steven Kotler tudományos író.","shortLead":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi...","id":"20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003cb6b-26c1-4e60-9dfe-f3520d16c163","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","timestamp":"2020. december. 06. 19:15","title":"A hosszú élet jövője: íme néhány ígéretes öregedésmegelőző technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget...","id":"20201207_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7cd0-ad1d-40d6-acfe-5f16fd673a55","keywords":null,"link":"/360/20201207_Radar360","timestamp":"2020. december. 07. 08:00","title":"Radar360: Kiderülnek a karácsonyi szabályok, sportra több ment, mint az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új betegség ütötte fel a fejét a világ második legnépesebb országában, Indiában. Az első hírek szerint a kórságnak nincs köze a koronavírus-járványhoz.","shortLead":"Új betegség ütötte fel a fejét a világ második legnépesebb országában, Indiában. Az első hírek szerint a kórságnak...","id":"20201207_betegseg_hanyas_ego_szem_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd31e6e-9ee8-4974-825c-cc5e183236bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_betegseg_hanyas_ego_szem_india","timestamp":"2020. december. 07. 11:33","title":"227 ember került kórházba Indiában egy rejtélyes betegség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az idei volt a legmelegebb november a világon, Európában pedig az egész ősz rekordértéket hozott – derül ki Európai Unió Föld-megfigyelési programja, a Copernicus adataiból.","shortLead":"Az idei volt a legmelegebb november a világon, Európában pedig az egész ősz rekordértéket hozott – derül ki Európai...","id":"20201207_Copernicus_legmelegebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bfd4eb-cdb2-41fe-a50e-77e2010245d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Copernicus_legmelegebb","timestamp":"2020. december. 07. 13:32","title":"2020 lehet a legmelegebb év Európa történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","shortLead":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","id":"20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf767f63-5e2f-4c75-b24e-b9aa8277856f","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 06. 15:09","title":"Kecskeméten a Mikulás is beszállt a közúti ellenőrzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]