[{"available":true,"c_guid":"74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra és egy ősi perzsa vallásra utaló leleteket is találtak.","shortLead":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra...","id":"20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e23f514-5182-44ba-9a25-be157219914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","timestamp":"2021. január. 04. 17:03","title":"Fehér márványból készült ágyat is őrző, 1400 éves sírt tártak fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy héttel meghosszabbították a teljes zárlatot az országban.","shortLead":"Egy héttel meghosszabbították a teljes zárlatot az országban.","id":"20210104_Ausztria_koronavirus_mutacio_teljes_zarlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be9d453-c6ef-4cab-aaed-69004d7e0fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Ausztria_koronavirus_mutacio_teljes_zarlat","timestamp":"2021. január. 04. 17:44","title":"Ausztriában is megjelent a koronavírus új mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyeszékhelyen és a budapesti agglomerációban is csökkenésről számolt be az Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Négy megyeszékhelyen és a budapesti agglomerációban is csökkenésről számolt be az Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20210104_nnk_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c589f65-debf-4217-a72a-b2333fbf14f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_nnk_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2021. január. 04. 15:47","title":"Szennyvízminták: a nagyvárosokban nem várható nagy ugrás a fertőzések számában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, arról, ahogy Donald Trump hízelegve és fenyegetőzve próbált nyomást gyakorolni a választás eredményének megmásítása érdekében.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, arról, ahogy Donald Trump hízelegve és fenyegetőzve próbált nyomást gyakorolni...","id":"20210104_trump_valasztas_eredmenye_georgia_brad_raffensperger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef386b2f-c745-4623-9d6a-326b8349f6f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_trump_valasztas_eredmenye_georgia_brad_raffensperger","timestamp":"2021. január. 04. 06:03","title":"Trump telefonon követelte, hogy találjon neki szavazatokat a georgiai választási főhivatalnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95210e86-36af-4243-b9f4-ba18fd31d328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan újfent szűkűlő listán jelenleg huszonkilenc típus található.","shortLead":"A hamarosan újfent szűkűlő listán jelenleg huszonkilenc típus található.","id":"20210104_ezekbol_a_modellekbol_kerul_ki_a_2021es_ev_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95210e86-36af-4243-b9f4-ba18fd31d328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0d5e69-b49d-4671-bc24-408ccd1a77b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_ezekbol_a_modellekbol_kerul_ki_a_2021es_ev_autoja","timestamp":"2021. január. 04. 07:59","title":"Ezekből a modellekből kerül ki a 2021-es Év Autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai épületeit.","shortLead":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter...","id":"202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3d4253-f50b-4241-ae11-adf4b324b605","keywords":null,"link":"/360/202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","timestamp":"2021. január. 03. 13:30","title":"Egyháziból állami kolonc lett a Makovecz-féle Pázmány-campus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","shortLead":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","id":"20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02faf579-b7dc-47de-af40-198d1a477331","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","timestamp":"2021. január. 03. 17:43","title":"Tudta, hogy ezeken az utakon már fizetni kell 2021-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]