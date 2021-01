Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","shortLead":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","id":"202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae70215f-1705-4779-9e5d-9d7a95f66ae9","keywords":null,"link":"/360/202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","timestamp":"2021. január. 04. 12:00","title":"Simicska Közgépének egyik vezetője került a Közlekedéstudományi Intézet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére Molnár Piroskát. A produkció, ha nem is vicces, de tuti sikeres lesz, és a 2022-es választásra forduló évben különösen aktuális.\r

\r

","shortLead":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére...","id":"20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfe4cc-f8f0-41fd-9072-d644f1d7b9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"Aki polgármester lesz, azé a helyi maffia – Megnéztük a Keresztanyu első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"gazdasag","description":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken soha nem történt egyetlen baleset sem. Ugyanakkor elnézést is kértek a lakosságtól a kommunikáció hiányossága miatt. ","shortLead":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken...","id":"20210105_soskut_dongwha_beruhazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd48441-34b0-4316-b5ca-a2e6a334e91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_soskut_dongwha_beruhazas","timestamp":"2021. január. 05. 13:45","title":"Felbolydult a magyar község élete, amikor kiderült, egy dél-koreai cég két üzemet is épít a határukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tévedtek.","shortLead":"Tévedtek.","id":"20210105_tanya_roberts_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96a5d32-94ab-429b-a92c-903d9ced4d6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_tanya_roberts_halal","timestamp":"2021. január. 05. 08:13","title":"Mégsem halt meg a Bond-lányként ismert Tanya Roberts, az intenzíven kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccsereket óriási lepedőkkel takarják le, hogy lelassítsák olvadásukat.","shortLead":"A gleccsereket óriási lepedőkkel takarják le, hogy lelassítsák olvadásukat.","id":"20210105_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_gleccser_olvadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22912e40-dd40-41c2-a5dc-d8b71457239e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_gleccser_olvadasa","timestamp":"2021. január. 05. 17:03","title":"Kínai tudósok szerint bevált a módszerük, amivel lassítható a gleccserek olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c2bb78-d285-438b-8569-07673fd9ed4f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Annak sem könnyű, aki nevelőszülőkhöz kénytelen küldeni gyermekét, mert úgy érzi, így jobb életet biztosíthat neki. Közben a Nagy családnak hosszú várakozás után esélye nyílik magához venni két kislányt. Teljes szívvel – harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Annak sem könnyű, aki nevelőszülőkhöz kénytelen küldeni gyermekét, mert úgy érzi, így jobb életet biztosíthat neki...","id":"20210105_Doku360_Teljes_szivvel_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c2bb78-d285-438b-8569-07673fd9ed4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fc7fb3-cc92-4108-b95f-7b24d09e7649","keywords":null,"link":"/360/20210105_Doku360_Teljes_szivvel_harmadik_resz","timestamp":"2021. január. 05. 19:00","title":"Doku360: A legtöbb, amit tehettem, hogy biztonságba helyeztem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e9f1b6-8a8b-457a-bcc7-611919ebd68e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné, a település fideszes vezetője január 2-ra koncertre invitálta a helybelieket.\r

","shortLead":"Bálint Istvánné, a település fideszes vezetője január 2-ra koncertre invitálta a helybelieket.\r

","id":"20210106_bicske_polgarmester_ujev_koncert_rendezveny_rendorseg_feljelentes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65e9f1b6-8a8b-457a-bcc7-611919ebd68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b2bebf-6456-4197-b1fd-647126193366","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_bicske_polgarmester_ujev_koncert_rendezveny_rendorseg_feljelentes_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 08:38","title":"Eljárást indított a rendőrség egy bicskei újévi rendezvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vad összeesküvés-elméletek hívője az az amerikai gyógyszerész, akit koronavírus elleni vakcinák tönkretevése miatt tartóztattak le.","shortLead":"Vad összeesküvés-elméletek hívője az az amerikai gyógyszerész, akit koronavírus elleni vakcinák tönkretevése miatt...","id":"20210105_vakcina_gyogyszeresz_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aa823e-4329-4481-bf37-9238a907ce0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_vakcina_gyogyszeresz_birosag","timestamp":"2021. január. 05. 08:35","title":"Több tucat vakcinát pusztított el egy amerikai gyógyszerész, mert azt hitte, módosítják a DNS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]