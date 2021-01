Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz egykori minisztere ezzel kívánja biztosítani az újonnan létrejövő agráregyetem működését.","shortLead":"A Fidesz egykori minisztere ezzel kívánja biztosítani az újonnan létrejövő agráregyetem működését.","id":"20210107_rogan_antal_lazar_janos_szerencsejatek_reszvenycsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796e8d75-4e8d-4f3a-a05e-533c26ce3c05","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_rogan_antal_lazar_janos_szerencsejatek_reszvenycsomag","timestamp":"2021. január. 07. 11:16","title":"Lázár állítólag vinné a Szerencsejáték Zrt. részvénycsomagját, Rogán nem örül ennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","id":"202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278f143-f1e1-413e-b24f-5af4407470a9","keywords":null,"link":"/360/202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","timestamp":"2021. január. 07. 10:00","title":"Ez szemétség: úgy kevesebb az e-hulladék, hogy közben több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely csaknem negyven másik vállalkozással együtt nemrég érintett lett egy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőügyben. A gyanúsítottak között van a Preventív-Security Zrt. vezetője, Cz. Gábor, aki a kilencvenes években annak a Valenta Lászlónak a beosztottja és bizalmasa volt a rendőrségen, akivel Pintér a céget alapította. ","shortLead":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely...","id":"20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace9fd6-0016-4182-8320-180608e318f9","keywords":null,"link":"/360/20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","timestamp":"2021. január. 08. 06:30","title":"Pintér Sándor egykori cége is érintett lett egy bűnügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező nyilatkozatban. Ezeket tisztázni kell. Vélemény.","shortLead":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező...","id":"20210107_Revesz_Az_ellenzek_szorszalai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f4f628-77b6-49f1-97da-307c3bc1900c","keywords":null,"link":"/360/20210107_Revesz_Az_ellenzek_szorszalai","timestamp":"2021. január. 07. 14:30","title":"Révész: Az ellenzék szőrszálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1214 fertőzött gyerek esetét nézték át a kutatók. A járvány terjesztésében is szerepet játszhatnak a tünetmentes kisgyerekek.","shortLead":"1214 fertőzött gyerek esetét nézték át a kutatók. A járvány terjesztésében is szerepet játszhatnak a tünetmentes...","id":"20210107_koronavirus_5_ev_alatti_gyerekeknel_enyhe_lefolyasu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6d139d-3893-44f1-90f0-0c4caa486bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_koronavirus_5_ev_alatti_gyerekeknel_enyhe_lefolyasu","timestamp":"2021. január. 07. 19:06","title":"Az öt évesnél fiatalabb koronavírusos gyerekek fele tünetmentes egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Senki ne egyen a Tescóban vett saját márkás 200 grammos kiszerelésű TS Szultán Mazsolából – kéri az üzletlánc és a Nébih.","shortLead":"Senki ne egyen a Tescóban vett saját márkás 200 grammos kiszerelésű TS Szultán Mazsolából – kéri az üzletlánc és...","id":"20210106_szennyezett_mazsola_Tesco_visszahivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b0073e-5fff-4d20-af37-2613a492eaaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_szennyezett_mazsola_Tesco_visszahivas","timestamp":"2021. január. 06. 17:27","title":"Növényvédőszer-maradékot tartalmazó mazsolát hívott vissza a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fegyverrel védték a rendőrök a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe, három és fél óra alatt tudták kiszorítani a zavargás résztvevőit a Capitoliumból. Az amerikai elnök nyilvánvalóvá tette, hogy nem hajlandó távozni a hatalomból, az alelnöke nyíltan fordult ellene, amikor az eredmény megváltoztatására kérte. Egy nő meghalt, miután meglőtték, egy férfi kritikus állapotban van, miután kilenc métert zuhant, amikor megpróbált felmászni az épület oldalára.","shortLead":"Fegyverrel védték a rendőrök a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe, három és...","id":"20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda70e6-f81e-4dce-9482-477b12baa017","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","timestamp":"2021. január. 06. 20:26","title":"Trump hívei betörtek a Capitoliumba az elnökválasztás eredményét hitelesítő ülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forgási sebesség változása a mindennapi életre nincs kihatással, az érzékenyebb eszközöket viszont zavarhatja.","shortLead":"A forgási sebesség változása a mindennapi életre nincs kihatással, az érzékenyebb eszközöket viszont zavarhatja.","id":"20210108_fold_forgasi_sebesseg_atomora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b212c8-e46c-45ae-a4aa-4b7fc8296c37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_fold_forgasi_sebesseg_atomora","timestamp":"2021. január. 08. 15:03","title":"2020-ban felgyorsult a Föld forgása, de a tudósok szerint nincs miért aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]