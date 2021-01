Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét az olajkitermelők előtt. A lépést egy évtizede vita tartó vita és pereskedés előzte meg - írja a BBC.","shortLead":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét...","id":"20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b992e-c1e8-4346-b84b-436dceeb2c45","keywords":null,"link":"/zhvg/20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","timestamp":"2021. január. 07. 14:44","title":"Trump megnyitotta az alaszkai vadont az olajcégek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 27 éves román nő szervezetében mutatták ki az újabb mutációt. Úgy tudni: nem járt külföldön.","shortLead":"Egy 27 éves román nő szervezetében mutatták ki az újabb mutációt. Úgy tudni: nem járt külföldön.","id":"20210108_romania_virustorzs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd3fa20-0e65-4667-9f2b-1b4f707b9b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_romania_virustorzs_koronavirus","timestamp":"2021. január. 08. 19:03","title":"Megjelent Romániában a jobban fertőző koronavírustörzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal közbeavatkozott, kétszer is. Az elnök azt ígéri, hamarosan nagy bejelentést tesz majd.","shortLead":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal...","id":"20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1297e7-89bd-4942-8e15-71cb4c0a126c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","timestamp":"2021. január. 09. 04:10","title":"Trump nagy bejelentést ígér, közben dühödten keresi az internetes kiskaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok pusztulásának kockázata, amikor elhagyják a fészket. Ugyanakkor hosszabb maradás esetén nagyobb annak a rizikója, hogy egy fészekrabló kígyó vagy mosómedve az összes utódot elpusztítja. ","shortLead":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok...","id":"202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61361693-03a9-452d-ae96-2e4ebe51565a","keywords":null,"link":"/360/202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","timestamp":"2021. január. 08. 10:00","title":"A madárszülők azért űzik el hamar fiókáikat, hogy legalább egy túléljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kevesen fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.","shortLead":"Kevesen fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.","id":"20210107_nnk_influenza_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba403e27-b061-44b7-9a11-9136c31d6d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_nnk_influenza_virus","timestamp":"2021. január. 07. 19:27","title":"NNK: nem találtak influenzavírust a betegektől levett mintákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 10 554-re emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 10 554-re emelkedett.","id":"20210109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914e491f-a937-42ea-b5f9-768e5f6c97d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 09. 09:20","title":"Újabb 114 magyar áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez azon kevés dolog egyike, amiben egyetértenek – mondta az amerikai elnökválasztás győztese.","shortLead":"Ez azon kevés dolog egyike, amiben egyetértenek – mondta az amerikai elnökválasztás győztese.","id":"20210109_Joe_Biden_Jo_hogy_Donald_Trump_nem_lesz_ott_a_beiktatason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142410e7-cb93-4feb-b330-4ce2298664d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Joe_Biden_Jo_hogy_Donald_Trump_nem_lesz_ott_a_beiktatason","timestamp":"2021. január. 09. 12:20","title":"Joe Biden: Jó, hogy Donald Trump nem lesz ott a beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok kicsi sokra megy alapon akár érzékelhetően is megnövekszik a fogyasztás, ha egyszerre sok extra funkciót használunk tartósan a kocsinkban.","shortLead":"Sok kicsi sokra megy alapon akár érzékelhetően is megnövekszik a fogyasztás, ha egyszerre sok extra funkciót használunk...","id":"20210108_mennyivel_noveli_az_auto_fogyasztasat_a_radio_vagy_a_kormanyfutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d780214-89c1-47b4-bade-7667734dd15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_mennyivel_noveli_az_auto_fogyasztasat_a_radio_vagy_a_kormanyfutes","timestamp":"2021. január. 08. 06:41","title":"Mennyivel növeli az autó fogyasztását a rádió vagy a kormányfűtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]