[{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","shortLead":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","id":"20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f1d44e-e266-4582-936b-a14409509a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","timestamp":"2021. január. 12. 12:35","title":"Merkel: Tízszer súlyosabb lehet a járványhelyzet húsvétra, ha nem állítják meg a brit vírusvariánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d076b6-6741-437b-86e9-388a92f5b0b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Taroltak a focisták a gálán, díjazták a labdarúgó-válogatottat és a szövetségi kapitányt, Marco Rossit is.","shortLead":"Taroltak a focisták a gálán, díjazták a labdarúgó-válogatottat és a szövetségi kapitányt, Marco Rossit is.","id":"20210111_Szoboszlai_Dominik_Karakas_Hedvig_ev_sportoloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d076b6-6741-437b-86e9-388a92f5b0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb06b0d-6c77-492d-a65a-b0d95b6f949d","keywords":null,"link":"/sport/20210111_Szoboszlai_Dominik_Karakas_Hedvig_ev_sportoloja","timestamp":"2021. január. 11. 21:19","title":"Az Év sportolója: Szoboszlai Dominik és Karakas Hedvig lett a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A nyitott társadalmak szinte védtelenek a dezinformációs törekvésekkel szemben, amelyek mögött sokszor nagyhatalmak és ezen belül az oroszok állnak. Az ellenőrizni hivatott újságírás válságban van, a politikusok befolyásolásának pedig kifinomult eszközrendszere van.","shortLead":"A nyitott társadalmak szinte védtelenek a dezinformációs törekvésekkel szemben, amelyek mögött sokszor nagyhatalmak és...","id":"20210113_Unios_dokumentum_A_hibrid_hadviseles_kreativ_spontan_opportunista_varatlan_es_zavarba_ejto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2d2e74-bb1e-4cab-9a90-6f938a061f2d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Unios_dokumentum_A_hibrid_hadviseles_kreativ_spontan_opportunista_varatlan_es_zavarba_ejto","timestamp":"2021. január. 12. 17:05","title":"\"Kreatív, spontán, opportunista, váratlan és zavarba ejtő” - új uniós jelentés készült a dezinformációs tevékenységekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","shortLead":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","id":"20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66c763-b2dd-4d3e-8570-f331ac5def5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","timestamp":"2021. január. 12. 06:20","title":"Állatkerti gorillák fertőződtek meg koronavírussal San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jó egy évig tartó, perekkel és intrikákkal teli folyamat végén a luxuspiac királya, az LVMH végül megkaparintotta a Tiffanyt is. ","shortLead":"Jó egy évig tartó, perekkel és intrikákkal teli folyamat végén a luxuspiac királya, az LVMH végül megkaparintotta...","id":"202101__lvmh_es_tiffany__viharos_felvasarlas__alegek_legje__a_luxusipar_capaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c161e-c356-4a08-8820-4e8029fae1a1","keywords":null,"link":"/360/202101__lvmh_es_tiffany__viharos_felvasarlas__alegek_legje__a_luxusipar_capaja","timestamp":"2021. január. 12. 14:00","title":"Hogyan kebelezte be a luxusipar cápája a koronaékszert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Capitoliumnál történt zavargás után a belbiztonsági miniszter is beadta a lemondását. Ezzel még nehezebb lenne összegyűjteni a Trump leváltásához szükséges nyolc kormánytagot akkor is, ha Mike Pence belemenne a 25. alkotmánykiegészítés élesítésébe.","shortLead":"A Capitoliumnál történt zavargás után a belbiztonsági miniszter is beadta a lemondását. Ezzel még nehezebb lenne...","id":"20210112_usa_miniszter_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa13d30-57ab-446f-a16d-b59d89eee10e","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_usa_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. január. 12. 08:38","title":"Újabb amerikai miniszter mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan a cseroki nyelvet. ","shortLead":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan...","id":"20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386300b-9980-4f42-991c-ad68b578af48","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","timestamp":"2021. január. 13. 08:20","title":"Kihalhat a cseroki indiánok nyelve, ha nem kapják meg időben az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne használjanak olyan eszközöket, amelyek elárulhatják, hogy a vállalatnál dolgoznak.","shortLead":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne...","id":"20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9eb9b60-e076-45f9-8cde-6a8b50ecb456","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","timestamp":"2021. január. 12. 16:03","title":"Bosszútól féltik a dolgozókat a Facebooknál Donald Trump kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]