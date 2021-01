Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fabb9ec-45f2-4075-b26d-54264016b342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 27 koronavírusos megfertőződést tudnak visszavezetni hozzá.","shortLead":"Legalább 27 koronavírusos megfertőződést tudnak visszavezetni hozzá.","id":"20210114_Egy_brit_turista_miatt_fujtak_le_egy_egesz_siversenyt_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fabb9ec-45f2-4075-b26d-54264016b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e51aca-f0bc-4ccc-9cdb-f39b37b4252c","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Egy_brit_turista_miatt_fujtak_le_egy_egesz_siversenyt_Svajcban","timestamp":"2021. január. 14. 09:37","title":"Egy brit turista miatt fújtak le egy egész síversenyt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 8-tól csakis kibővített adatmegosztással lehet használni a Facebook tulajdonában álló WhatsAppot – a begyűjtött információkat Mark Zuckerberg birodalma gondozza majd. Sokan azonnal másik alkalmazásra váltottak.","shortLead":"Február 8-tól csakis kibővített adatmegosztással lehet használni a Facebook tulajdonában álló WhatsAppot – a begyűjtött...","id":"20210113_whatsapp_zenetkld_adatmegosztas_signal_telegram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf68ef12-92ed-44b2-b393-72564cdc2192","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_whatsapp_zenetkld_adatmegosztas_signal_telegram","timestamp":"2021. január. 13. 20:18","title":"Nem tetszik a whatsapposoknak a kötelező adatmegosztás, más üzenetküldőre váltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos nem tenné kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást. ","shortLead":"A főorvos nem tenné kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást. ","id":"20210113_szlavik_kotelezo_oltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c651f7-2072-452a-aeaa-7896669f81ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szlavik_kotelezo_oltasrol","timestamp":"2021. január. 13. 16:04","title":"Szlávik János: Magas átoltottság esetén értelmetlen a vakcinaútlevél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f1e11c-8603-4f06-ba12-c665556108ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem bontják le teljes egészében a Krisztinavárosban található, történelmi jelentőségű vendéglátóhely épületét. ","shortLead":"Nem bontják le teljes egészében a Krisztinavárosban található, történelmi jelentőségű vendéglátóhely épületét. ","id":"20210113_Megkegyelmeznek_a_Marvanymenyasszony_egy_reszenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2f1e11c-8603-4f06-ba12-c665556108ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2892ccbb-8a38-4e55-bf1b-555ec36953ce","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Megkegyelmeznek_a_Marvanymenyasszony_egy_reszenek","timestamp":"2021. január. 13. 15:25","title":"Megkegyelmeznek a Márványmenyasszony egy részének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több elhunyt is kimaradt a korábbi beszámolókból, ezeket most adták hozzá az adatokhoz.\r

","shortLead":"Több elhunyt is kimaradt a korábbi beszámolókból, ezeket most adták hozzá az adatokhoz.\r

","id":"20210113_Koronavirus_NagyBritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76c799a-2e7f-4cd1-9ce7-f99e90a247a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Koronavirus_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 13. 19:28","title":"1500-nál is több halálesetet jelentettek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b577d9-bae0-4f60-98c9-473ce7ea26fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó gyorsaságit a négyszeres bajnok Carlos Sainz húzta be.","shortLead":"Az utolsó gyorsaságit a négyszeres bajnok Carlos Sainz húzta be.","id":"20210115_dakar_rali_stephane_peterhansel_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b577d9-bae0-4f60-98c9-473ce7ea26fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ed7fe1-fd45-4985-919c-cdbae6e5817e","keywords":null,"link":"/sport/20210115_dakar_rali_stephane_peterhansel_gyozelem","timestamp":"2021. január. 15. 12:26","title":"Tizennegyedszer nyerte meg a Dakart Peterhansel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Handó Tünde vezette tanács érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az elítélt egykori VI. kerületi szocialista és szabaddemokrata önkormányzati képviselők panaszát.","shortLead":"A Handó Tünde vezette tanács érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az elítélt egykori VI. kerületi szocialista és...","id":"20210115_terezvarosi_ingatlanugy_alkotmanybirosag_dontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76449cbb-33f1-421d-9b50-88fea6547de7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210115_terezvarosi_ingatlanugy_alkotmanybirosag_dontes","timestamp":"2021. január. 15. 12:34","title":"Nem foglalkozik az Alkotmánybíróság a 16 éve húzódó terézvárosi ingatlanüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7462d6-e161-4406-8ca0-de7291baa625","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szovjet háborús dal csendülhet fel az orosz himnusz helyett a sporteseményeken - ennyi lehet a következménye az államilag szervezett doppingprogram lebukásának.","shortLead":"Szovjet háborús dal csendülhet fel az orosz himnusz helyett a sporteseményeken - ennyi lehet a következménye...","id":"20210114_orosz_sportolok_Katyusa_olimpia_himnusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f7462d6-e161-4406-8ca0-de7291baa625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc92380-63dd-47df-9aab-132d509ce6f3","keywords":null,"link":"/sport/20210114_orosz_sportolok_Katyusa_olimpia_himnusz","timestamp":"2021. január. 14. 18:21","title":"Az orosz sportolók azt kérik, a Katyusát játsszák nekik az olimpián és a vb-ken a himnusz helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]