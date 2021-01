Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez képest a dohányáruk voltak sokkal drágábbak, az üzemanyagok ára alacsonyabb volt. A járvány és a válság az inflációs folyamatokat is megrángatták 2020-ban, a korlátozások miatt pedig megkérdőjelezhető az adatok pontossága.","shortLead":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez...","id":"20210114_Inflacio_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6756376a-e798-42b9-8346-7b0551bba53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Inflacio_2020","timestamp":"2021. január. 14. 09:00","title":"Messze az élelmiszerek drágultak legjobban 2020-ban, a december a dohányosoknak hozott nagy érvágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha igazán hatékony működésű, nagy távolságok megtételére alkalmas autót keresünk, még mindig egy dízel modellel járhatunk a legjobban.","shortLead":"Ha igazán hatékony működésű, nagy távolságok megtételére alkalmas autót keresünk, még mindig egy dízel modellel...","id":"20210113_gazolaj_dizel_7es_bmw_730d","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f12d35-61ab-4c7e-a152-fbc3eaa79656","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_gazolaj_dizel_7es_bmw_730d","timestamp":"2021. január. 13. 11:21","title":"1440 kilométer egy tank gázolajjal, ezt tudja a dízel 7-es BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81841089-7da2-46b3-bc2d-1861201fb181","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202102_samanok_es_lovagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81841089-7da2-46b3-bc2d-1861201fb181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abdaaa7-c604-46b3-8e50-392cc7aed6f9","keywords":null,"link":"/itthon/202102_samanok_es_lovagok","timestamp":"2021. január. 14. 09:29","title":"Hamvay Péter: Sámánok és lovagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","shortLead":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","id":"20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e8af63-0839-4842-8234-95a7c58346d4","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:35","title":"David Attenborough is beoltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","shortLead":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","id":"20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089f2b0-52b8-4fe5-9cb0-563824ad6dc1","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","timestamp":"2021. január. 14. 05:40","title":"Végleg elvették Hargitától a Békás-szorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A belügyminiszter az uniós szabályozáshoz való illeszkedéssel indokolta a döntést.","shortLead":"A belügyminiszter az uniós szabályozáshoz való illeszkedéssel indokolta a döntést.","id":"20210114_Szulo_olasz_szemelyi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f30d0ad-199a-4168-a6f3-09e29cd7e477","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Szulo_olasz_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2021. január. 14. 10:41","title":"Anya és apa helyett egyes és kettes szülő megnevezést használnak az olasz személyi igazolványokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","shortLead":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","id":"20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9a8d20-ff8e-41f5-9693-cc14da152a06","keywords":null,"link":"/360/20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","timestamp":"2021. január. 12. 18:15","title":"Róth Elza: A világ első számú tűzfészke elnökváltáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a legtöbben gondoljuk – mondják. ","shortLead":"A bolygó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a legtöbben gondoljuk – mondják. ","id":"20210113_fajok_kihalas_klimavalsag_tudosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8751f6d-100f-4c2a-8be6-05c8f5a83ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_fajok_kihalas_klimavalsag_tudosok","timestamp":"2021. január. 13. 18:26","title":"A fajok tömeges kihalására figyelmeztetnek a világ legnagyobb tudósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]