[{"available":true,"c_guid":"22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették. A következő választáson 106 körzetet akarnak nyerni a párttal és védte a róla elnevezett listát.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették...","id":"20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58b2564-3ee3-45b2-a0ae-334a2e538bec","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","timestamp":"2021. január. 13. 10:49","title":"Kubatov: Hiszek abban, hogy a választási kampányban tiszta módszereket kell használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa: pazar helyen, Brüsszel európai negyedének szívében vásárolt 500 négyzetméternyi ingatlant még tavaly ősszel.","shortLead":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa: pazar helyen, Brüsszel európai negyedének szívében vásárolt...","id":"20210113_Fidesz_brusszeli_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0763d87-12f0-4200-8a3c-0ef11486a415","keywords":null,"link":"/360/20210113_Fidesz_brusszeli_iroda","timestamp":"2021. január. 14. 06:30","title":"Különös cégügylettel vett 800 millióért irodákat a Fidesz Brüsszelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Politikai vitában védené meg igazát Hadházy Ákossal szemben Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője, és nem Facebook-tiltásokkal. Szerinte a közösségi média olyan, mint a Hyde Park sarka: senki szólásszabadságát nem lehet korlátozni. \"Nem az én igazságomat védi a Fidesz, hanem a saját hazugságait\" – felel rá Hadházy.","shortLead":"Politikai vitában védené meg igazát Hadházy Ákossal szemben Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője, és nem...","id":"20210113_A_Fidesz_fantomfajdalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d97b38-0ad5-476b-8047-3b6d4e8554df","keywords":null,"link":"/360/20210113_A_Fidesz_fantomfajdalma","timestamp":"2021. január. 13. 15:00","title":"A Fidesz védi Hadházy szólásszabadságát, az érintettnek viszont nevetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják meg az Olaszországba szállítását.","shortLead":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják...","id":"20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5584fa9c-5de3-4c2d-8c71-c46f8366f9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","timestamp":"2021. január. 14. 17:35","title":"Szívelégtelenség miatt kórházba került Silvio Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb kilenc kínai cég, köztük a Xiaomi is felkerült az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának tiltólistájára. Az ezen szereplő vállalatokba nem fektethetnek be amerikaiak. Ezzel a feltörekvőben lévő mobilgyártó a Huawei sorsára juthat.","shortLead":"Újabb kilenc kínai cég, köztük a Xiaomi is felkerült az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának tiltólistájára...","id":"20210115_xiaomi_embargo_egyesult_allamok_tiltolista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89f200e-ac2c-4abc-87ca-20686fc962f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_xiaomi_embargo_egyesult_allamok_tiltolista","timestamp":"2021. január. 15. 08:33","title":"Tiltólistára tette Amerika a Xiaomit, a Huawei sorsára juthat a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is a hatóságok fókuszába került Gődény György mozgalmára, más módon is összekapcsolható a testépítő gyógyszerésszel.","shortLead":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is...","id":"20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d92254-4478-497d-80a8-a1b97c8ef75a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","timestamp":"2021. január. 15. 10:16","title":"Alapítottak egy pártot, ami Gődény Györgyhöz köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","id":"20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82314410-496d-4b22-82b3-fe19c4374b48","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","timestamp":"2021. január. 13. 21:24","title":"Trump: Ne legyen erőszak, se törvényszegés, se vandalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere egyeztetett a kormánnyal az elvont iparűzési adó miatti kompenzációról, majd sajtótájékoztatón jelentette be, hogy semmire nem jutottak.","shortLead":"Budapest főpolgármestere egyeztetett a kormánnyal az elvont iparűzési adó miatti kompenzációról, majd sajtótájékoztatón...","id":"20210114_Karacsony_Gergely_budapest_onkormanyzat_kozszolgaltatas_iparuzesi_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e24de5-d150-4f9e-a505-3caddb825ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Karacsony_Gergely_budapest_onkormanyzat_kozszolgaltatas_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. január. 14. 15:26","title":"Karácsony Gergely: Inkább menjen csődbe a főváros, mint hogy szüneteltesse a közszolgáltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]