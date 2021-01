Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A felmentését kérte a fesztivál igazgatója és a művészeti igazgató is. ","shortLead":"A felmentését kérte a fesztivál igazgatója és a művészeti igazgató is. ","id":"20210119_szegedi_szabadteri_jatekok_fesztival_felmentes_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ea044-9db0-4707-9533-515fc7bf1457","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_szegedi_szabadteri_jatekok_fesztival_felmentes_lemondas","timestamp":"2021. január. 19. 09:15","title":"Váratlanul lemondott a Szegedi Szabadtéri Játékok vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"HVG","category":"360","description":"Arany János a kormányzati médiabirodalom reklámügynökségét is vezeti. ","shortLead":"Arany János a kormányzati médiabirodalom reklámügynökségét is vezeti. ","id":"202102_salesworks_uj_menedzser_akesmanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edca903f-90c1-43dd-b93d-77e3776dfef8","keywords":null,"link":"/360/202102_salesworks_uj_menedzser_akesmanal","timestamp":"2021. január. 19. 12:00","title":"Közösségimédia-guruval erősít Mészáros volt médiacége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","id":"20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f4a9f8-2aeb-483c-bc6c-911bc9f8c54a","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","timestamp":"2021. január. 20. 13:42","title":"24.hu: Beismerte bűnösségét a Mester utcánál késelő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a21550-0fdb-48b6-ab0d-4867e80225c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Saját elnökségének eredményeit dicsérte búcsúbeszédében a leköszönő amerikai elnök, Joe Bidennek pedig sok szerencsét kívánt. ","shortLead":"Saját elnökségének eredményeit dicsérte búcsúbeszédében a leköszönő amerikai elnök, Joe Bidennek pedig sok szerencsét...","id":"20210120_Donald_Trump_bucsubeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a21550-0fdb-48b6-ab0d-4867e80225c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94abfa42-be3d-4b74-a330-5c38eb9d7e1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Donald_Trump_bucsubeszed","timestamp":"2021. január. 20. 09:23","title":"Donald Trump: „A mozgalom, amelyet elindítottunk, csak a kezdet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő elnök és felesége, Melania Trump helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repültek. ","shortLead":"A leköszönő elnök és felesége, Melania Trump helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repültek. ","id":"20210120_Elhagyta_a_Feher_Hazat_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b191f3-7520-415d-9eea-63d009e404c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Elhagyta_a_Feher_Hazat_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 20. 14:27","title":"Elhagyta a Fehér Házat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész néhány éve még kikelt a képregényfilmek ellen, most mégis egy ilyen moziban játszik szerepet.","shortLead":"A színész néhány éve még kikelt a képregényfilmek ellen, most mégis egy ilyen moziban játszik szerepet.","id":"20210119_Ethan_Hawke_Budapest_Moon_Knight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e058010-bbdc-4599-be03-b142ff4b6b69","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Ethan_Hawke_Budapest_Moon_Knight","timestamp":"2021. január. 19. 12:56","title":"Budapesten forog az Ethan Hawke főszereplésével készülő Moon Knight","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negyvennyolc százaléka a bajor márka eladásainak már nálunk is szabadidő-autó, köztük egyre több az alternatív hajtású modell, illetve hamarosan jönnek a teljesen elektromos változatok is. ","shortLead":"Negyvennyolc százaléka a bajor márka eladásainak már nálunk is szabadidő-autó, köztük egyre több az alternatív hajtású...","id":"20210119_Minden_masodik_eladott_BMW_SUV_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd3a80-872d-4690-b2dd-24ede44e3003","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Minden_masodik_eladott_BMW_SUV_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 19. 11:37","title":"Minden második eladott BMW már SUV Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége levélben próbálja felkészíteni tagjait a legrosszabb forgatókönyvre.","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége levélben próbálja felkészíteni tagjait a legrosszabb forgatókönyvre.","id":"20210119_punkosd_zarvatartas_ettermek_szallodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e067e646-d4e8-4715-82ad-c86f433ae7fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_punkosd_zarvatartas_ettermek_szallodak","timestamp":"2021. január. 19. 15:44","title":"A szállodások szövetsége szerint pünkösdig is tarthatnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]