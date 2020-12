Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy a CD Projekt RED nagyszabású szerepjátéka megjelenik december 10-én. Ezt most már plakátok is igazolni látszanak, melyekből Budapestre is jutott legalább egy.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy a CD Projekt RED nagyszabású szerepjátéka megjelenik december 10-én. Ezt most már plakátok is...","id":"20201130_cyberpunk_2077_plakat_hirdetes_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5216c7-821f-4523-9dd6-f99f0ddb4314","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_cyberpunk_2077_plakat_hirdetes_budapest","timestamp":"2020. november. 30. 17:33","title":"Óriásplakát hirdeti a Cyberpunk 2077 érkezését Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati írásával nagy felháborodást keltő múzeumigazgató elment volna a tévébe, de nem engedték neki.","shortLead":"A szombati írásával nagy felháborodást keltő múzeumigazgató elment volna a tévébe, de nem engedték neki.","id":"20201130_demeter_szilart_cikke_atv_egyenes_beszed_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c58305-954d-458e-a0b5-cd7e9ca77e52","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_demeter_szilart_cikke_atv_egyenes_beszed_emmi","timestamp":"2020. november. 30. 22:03","title":"Megtiltotta a minisztérium Demeter Szilárdnak, hogy beszéljen az ATV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A közös lista mellett döntött a Momentum is, összecsapások Franciaországban, többször havazhat a héten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A közös lista mellett döntött a Momentum is, összecsapások Franciaországban, többször havazhat a héten. Ez a hvg360...","id":"20201130_Radar360_Ertelmisegiek_kuldenek_el_Demetert_rossz_tendenciat_lat_a_virologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cc2372-5562-4032-9c12-13016eba458c","keywords":null,"link":"/360/20201130_Radar360_Ertelmisegiek_kuldenek_el_Demetert_rossz_tendenciat_lat_a_virologus","timestamp":"2020. november. 30. 08:00","title":"Radar360: Gyűlnek az aláírások, hogy küldjék el Demetert, rossz tendenciát lát a virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","id":"20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963ae5ee-4edd-449f-b5c9-eda7aab5f841","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. november. 30. 06:41","title":"Camel festésű B-csoportos régi Lancia vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f08e191-64e9-4be5-a1be-c4c10881241b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Szilárd gázkamrás írását a budapesti Amerikai Nagykövetség is elítélte.","shortLead":"Demeter Szilárd gázkamrás írását a budapesti Amerikai Nagykövetség is elítélte.","id":"20201130_budapesti_amerikai_nagykovetseg_demeter_szilard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f08e191-64e9-4be5-a1be-c4c10881241b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9595ea09-df2d-451e-a849-ed52bc6d2c50","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_budapesti_amerikai_nagykovetseg_demeter_szilard","timestamp":"2020. november. 30. 12:47","title":"A budapesti Amerikai Nagykövetség is elítéli Demeter Szilárd cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet viszont felhívta arra a figyelmet, ez a csökkenés még közel sem ad okot például a síszezon megtartására.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet viszont felhívta arra a figyelmet, ez a csökkenés még közel sem ad okot például...","id":"20201201_WHO_koronavirus_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5552a-42a7-4396-8497-b296742f9d67","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_WHO_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. december. 01. 06:51","title":"WHO: Csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da5a6b4-92fa-49b0-9736-d672ff9f240a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2021 második felétől egy bécsi biztosítótársaságába olvadva folytatja munkáját az Aegon.","shortLead":"2021 második felétől egy bécsi biztosítótársaságába olvadva folytatja munkáját az Aegon.","id":"20201130_aegon_magyarorszag_biztositas_biztosito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da5a6b4-92fa-49b0-9736-d672ff9f240a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba24f3ca-bf53-4ec0-9729-be223386a2da","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_aegon_magyarorszag_biztositas_biztosito","timestamp":"2020. november. 30. 09:06","title":"Aegon: Csak a név változik, az ügyfeleknek nincs teendőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","shortLead":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","id":"20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834ff890-2350-49e6-87e9-0e88bb873d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 01. 10:51","title":"Videó: Családi ház udvarára tört be egy autó Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]