[{"available":true,"c_guid":"367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Peking évek óta épít bázist a térségben. Tavaly óta felgyorsultak a próbálkozások a magyaroknál, Orbán pedig a legnagyobb nyitottságot mutatja. A francia lap Kelet-Magyarországon is körbenézett.","shortLead":"Peking évek óta épít bázist a térségben. Tavaly óta felgyorsultak a próbálkozások a magyaroknál, Orbán pedig...","id":"20210123_Le_Monde_Magyarorszag_egyre_inkabb_Kina_fo_hidfoallasa_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967709ac-8ea5-42f9-9a13-75a1bff8b39c","keywords":null,"link":"/360/20210123_Le_Monde_Magyarorszag_egyre_inkabb_Kina_fo_hidfoallasa_Europaban","timestamp":"2021. január. 23. 09:00","title":"Le Monde: Magyarország egyre inkább Kína fő hídfőállása Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","shortLead":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","id":"20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05a8093-8ba7-4d2c-b295-b301534452f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","timestamp":"2021. január. 21. 18:38","title":"A fővárosi Covid-kórházaknál az átlagnál szennyezettebb a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csütörtök délutáni dugóban ácsorogva vették fel a jelenetet.","shortLead":"A csütörtök délutáni dugóban ácsorogva vették fel a jelenetet.","id":"20210122_Video_A_jardan_volt_a_leggyorsabb_ez_az_autos_a_Robert_Karoly_koruton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c656960-9706-46fb-b41f-0bf21a92361c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Video_A_jardan_volt_a_leggyorsabb_ez_az_autos_a_Robert_Karoly_koruton","timestamp":"2021. január. 22. 09:01","title":"Videó: A járdán hajtva mindenkinél gyorsabb volt ez az autós a Róbert Károly körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második helyen zárt a magyar csapat a csoportjában a trieszti olimpiai kvalifikációs tornán.","shortLead":"A második helyen zárt a magyar csapat a csoportjában a trieszti olimpiai kvalifikációs tornán.","id":"20210121_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f429ba-2a80-4fa6-a5c3-673a8f49ea57","keywords":null,"link":"/sport/20210121_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","timestamp":"2021. január. 21. 15:32","title":"Kikapott a görögöktől a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gernot Langes-Swarovski az alapító dédunokája volt. Elsősorban az ő érdeme, hogy a családi vállalkozásból nemzetközileg (el)ismert cég lett.","shortLead":"Gernot Langes-Swarovski az alapító dédunokája volt. Elsősorban az ő érdeme, hogy a családi vállalkozásból nemzetközileg...","id":"20210122_swarovski_gyemant_gernot_langes_swarovski_dedunoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deff4508-cef0-4dca-9560-8f02558b2fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_swarovski_gyemant_gernot_langes_swarovski_dedunoka","timestamp":"2021. január. 22. 15:15","title":"Meghalt Gernot Langes-Swarovski, aki naggyá tette a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényes győzelmet arattak Bíró Attila tanítványai a franciák fölött, és legközelebb már a kvótáért játszanak.\r

","shortLead":"Fölényes győzelmet arattak Bíró Attila tanítványai a franciák fölött, és legközelebb már a kvótáért játszanak.\r

","id":"20210122_magyar_noi_vizilabda_valogatott_franciaorszag_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc67b90-a606-4901-b7e6-f6ab0c868901","keywords":null,"link":"/sport/20210122_magyar_noi_vizilabda_valogatott_franciaorszag_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2021. január. 22. 17:46","title":"Egy meccsre van az olimpiától a női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok vezetőinek találkozói után a polgármesterek attól tartanak, a kormány több hatáskört elvon tőlük, abban pedig teljes az egyetértés, hogy a legnehezebb év most következik.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok...","id":"20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea53428-83c4-4a9f-bbe4-f4708726e4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","timestamp":"2021. január. 21. 16:10","title":"2021-et kell kihúzni valahogy - Ellenzéki polgármesterek mutatták be a terveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","shortLead":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","id":"20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d7db-f905-4f95-8d12-e9e604f588b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","timestamp":"2021. január. 21. 11:35","title":"Leváltotta DK-s alpolgármesterét Szigetszentmiklós ellenzéki vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]