Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Sanofi saját vakcinája jelentősen késik, így addig besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyag gyártásába.","shortLead":"A Sanofi saját vakcinája jelentősen késik, így addig besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyag gyártásába.","id":"20210126_Sanofi_Pfizer_BioNTech_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e734abe0-835b-45d6-a7a3-d2cd792da6fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Sanofi_Pfizer_BioNTech_vakcina","timestamp":"2021. január. 26. 19:16","title":"A Sanofi is rááll a Pfizer-vakcinára, 100 millió adagot gyárt le idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rossz minőségű levegő mellett a gének, az öregség és a dohányzás is kockázati tényezők az AMD esetében.","shortLead":"A rossz minőségű levegő mellett a gének, az öregség és a dohányzás is kockázati tényezők az AMD esetében.","id":"20210126_Legszennyezes_gyogyithatatlan_latasromlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5662520d-c6a7-4803-bad2-0ab6a91f1c11","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_Legszennyezes_gyogyithatatlan_latasromlas","timestamp":"2021. január. 26. 20:59","title":"Fokozhatja a légszennyezés a gyógyíthatatlan látásromlás kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","id":"20210126_ovodai_eroszak_etetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f35870-568f-459a-8500-7e1a7738388e","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_ovodai_eroszak_etetes","timestamp":"2021. január. 26. 16:26","title":"Erőszakkal akartak gyereket etetni az óvónők, 120 óra közmunkát kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","shortLead":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","id":"20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087d4d8d-a520-447e-9e65-a015d1d8e30e","keywords":null,"link":"/sport/20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","timestamp":"2021. január. 26. 07:47","title":"Guardiolához hasonlította Dárdait Matthäus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veszélyeztetett őslakosoknak szánt oltásra jelentkezett be Rodney Baker egy hazugsággal.","shortLead":"A veszélyeztetett őslakosoknak szánt oltásra jelentkezett be Rodney Baker egy hazugsággal.","id":"20210126_Csalasra_is_kepes_volt_csak_hogy_vakcinahoz_jusson_egy_kanadai_mogul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefd7c3-2e03-4815-a16d-143180d9df2e","keywords":null,"link":"/elet/20210126_Csalasra_is_kepes_volt_csak_hogy_vakcinahoz_jusson_egy_kanadai_mogul","timestamp":"2021. január. 26. 10:08","title":"Csalásra is képes volt, csak hogy vakcinához jusson egy kanadai mogul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökken az napi új koronavírus-fertőzöttek száma, november 11-én volt utoljára olyan kevés, mint az utóbbi 24 órában.\r

\r

","shortLead":"Csökken az napi új koronavírus-fertőzöttek száma, november 11-én volt utoljára olyan kevés, mint az utóbbi 24...","id":"20210125_Vlagyimir_Putyin_koronavirus_jarvanyhelyzet_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149accd2-ec5d-4c98-9999-8de0492342a5","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Vlagyimir_Putyin_koronavirus_jarvanyhelyzet_Oroszorszag","timestamp":"2021. január. 25. 18:13","title":"Putyin szerint stabilizálódik a járványhelyzet Oroszországban, enyhíthetnek a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b607485-54c7-47b0-bcb9-65dc65f9fe43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A páncélozás miatt megnövekedett gyártási költség vélhetően soha nem térült volna meg. ","shortLead":"A páncélozás miatt megnövekedett gyártási költség vélhetően soha nem térült volna meg. ","id":"20210126_Ime_az_egyetlen_gyarilag_golyoallo_Porsche_911es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b607485-54c7-47b0-bcb9-65dc65f9fe43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ae70a5-f81a-4f94-87c6-720cf3c75cc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_Ime_az_egyetlen_gyarilag_golyoallo_Porsche_911es","timestamp":"2021. január. 26. 18:24","title":"Íme, az egyetlen gyárilag golyóálló Porsche 911-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","shortLead":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","id":"20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3d72b-14b6-4fa5-a0ff-426affe69ad8","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","timestamp":"2021. január. 25. 15:10","title":"Igénytelenség, hányinger – a Pesti TV „libsiző” riportját osztja az SZFE új kezekben lévő Facebook-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]