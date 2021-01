Egy családi nyaralást követően újfajta baktériumot azonosítottak a Szent István Egyetem kutatói. A baktérium egy szívószálon volt fellelhető, amelyet az egyik tudós lánya talált.

"Egy évekkel ezelőtti görögországi családi nyaralás alkalmával, parti kagylószedés közben a kislányom egy marék szívószálat is gyűjtött, hogy bemutassa nekem, milyen szennyezett a környezetünk. Majd azt kérdezte, ezen is laknak-e bacik?”

– idézte az intézmény honlapja Szabó István, a SZIE Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék egyetemi docensének szavait.

Szabóék ezután laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a szívószál "utasait”. Ekkor derült ki, hogy közülük egy törzs a tudomány számára eddig ismeretlen baktériumfajt rejtett.

A kutatók több hónapnyi munkát követően az International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology szakfolyóiratban számoltak be a felfedezésükről. “Egy baktériumfaj leírása ugyanis nem kizárólag abban merül ki, hogy specifikus genetikai módszerekkel igazoljuk a létezését, hanem számos további klasszikus mikrobiológiai és analitikai mérést is el kell végezni” – magyarázta Szabó.

A most megtalált Parvularcula mediterranea baktériumfajjal kapcsolatos vizsgálatokat egy kutatói munkacsoport közösen végezte. A kutatásról szóló cikk első szerzője Jafar Al-Omari, aki Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal végzi doktori kutatásait a Szent István Egyetemen, de a kutatócsoport tagja volt Jeffrey Griffitts vendégkutató is, aki az oklahomai Southern Nazarene Universityről töltötte az intézményben alkotói szabadságát – olvasható az egyetem közleményében.

A Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék és a Regionális Egyetemi Tudásközpont kutatói több, korábban ismeretlen baktériumfajt is leírtak az elmúlt években. A tudósok szerint ezek a munkák tulajdonképpen végtelennek is tekinthetők, mert a létező baktériumfajoknak ma alig 1 százalékát ismerjük.

