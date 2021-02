Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73b3f476-c051-4d1c-9dd9-549741277f42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adta meg a sofőr az elsőbbséget az egyik kereszteződésben. ","shortLead":"Nem adta meg a sofőr az elsőbbséget az egyik kereszteződésben. ","id":"20210131_Szombat_ejszaka_karambol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b3f476-c051-4d1c-9dd9-549741277f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396a7946-2145-4a7d-8f01-ad89b73178c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_Szombat_ejszaka_karambol","timestamp":"2021. január. 31. 20:04","title":"Karambolozott, háznak csapódott a kijárási korlátozást megszegő sofőr Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","shortLead":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","id":"20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8f5770-5b94-4db6-ba8e-8d43814ac8b2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","timestamp":"2021. január. 31. 13:48","title":"Kisebb eséllyel lesz depressziós valaki, ha sok a fa az otthona körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9","c_author":"Jan-Werner Müller","category":"360","description":"Az amerikai események megmutatták, hogy milyen az, amikor az elit többsége hajlandó együttműködni az autoriter vezetőkkel. Vélemény.","shortLead":"Az amerikai események megmutatták, hogy milyen az, amikor az elit többsége hajlandó együttműködni az autoriter...","id":"202104_a_populista_internacionale_trump_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a5a366-a30a-45fe-b428-7e98fd86e297","keywords":null,"link":"/360/202104_a_populista_internacionale_trump_utan","timestamp":"2021. január. 31. 11:00","title":"Jan-Werner Müller: Így fest a Populista Internacionálé Trump után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","shortLead":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","id":"20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de57a8f1-0f94-442b-ac78-fec822b91d33","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","timestamp":"2021. január. 30. 20:33","title":"Soron kívül oltják be a labdarúgóválogatott tagjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles útszakaszokra hajtani.\r

","shortLead":"Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles...","id":"20210131_eves_autopalyamatrica_lejarat_nusz_zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b4a5d6-6496-4218-b442-afbf8cf8c7b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_eves_autopalyamatrica_lejarat_nusz_zrt","timestamp":"2021. január. 31. 08:52","title":"Fontos határidő jár le ma az autósok számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő napokban a havas tájakon komolyabb mínuszok is lesznek, de aztán fokozatosan melegszik az idő február első hetében, néhol akár 15 fok körüli csúcsértékek is várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban a havas tájakon komolyabb mínuszok is lesznek, de aztán fokozatosan melegszik az idő február első...","id":"20210131_idojaras_elorejelzes_meteorologia_tavaszias_tel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b121014-78ef-4a10-8723-e85c2cd5f8a1","keywords":null,"link":"/elet/20210131_idojaras_elorejelzes_meteorologia_tavaszias_tel","timestamp":"2021. január. 31. 19:57","title":"Hideggel indul, tavasziasra fordul az idő a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“Fura, mert bárhogy számolom, nem jön ki a matek” – írta a Facebookon a Momentum elnöke.","shortLead":"“Fura, mert bárhogy számolom, nem jön ki a matek” – írta a Facebookon a Momentum elnöke.","id":"20210201_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vagyonnyilatkozatok_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba267d-db80-4e54-8dec-9905172fca1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vagyonnyilatkozatok_2021","timestamp":"2021. február. 01. 11:18","title":"Fekete-Győr András meglepődött, hogy gazdagabb Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok a felhasználók, akik az Apple eszközein a Safarit, a windowsos számítógépen pedig a Chrome böngészőt használják, mostantól egyetlen gombnyomással szinkronizálhatják a két szoftverben tárolt jelszavaikat.","shortLead":"Azok a felhasználók, akik az Apple eszközein a Safarit, a windowsos számítógépen pedig a Chrome böngészőt használják...","id":"20210201_apple_icloud_jelszavak_icloud_passwords_jelszo_telefon_windows_chrome","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9bf82d-159e-4340-a8a1-46d4afd78231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_apple_icloud_jelszavak_icloud_passwords_jelszo_telefon_windows_chrome","timestamp":"2021. február. 01. 19:03","title":"Csinált egy bővítményt az Apple a windowsos Chrome böngészőhöz, érdemes kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]