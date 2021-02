Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","shortLead":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","id":"20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7dd78e-7dae-497d-98e5-5c212586ce7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 01. 21:54","title":"Nyár végére várja Merkel a 74 millió német felnőtt beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg azt ígéri, szabad és tisztességes választást szervez, és átadja a hatalmat a győztesnek.","shortLead":"A hadsereg azt ígéri, szabad és tisztességes választást szervez, és átadja a hatalmat a győztesnek.","id":"20210201_mianmar_hadsereg_uj_miniszterek_hatalomatvetel_aung_szan_szu_kji","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e90fd37-b870-4c61-aee7-2bd7f290d05f","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_mianmar_hadsereg_uj_miniszterek_hatalomatvetel_aung_szan_szu_kji","timestamp":"2021. február. 01. 17:30","title":"Új minisztereket nevezett ki a mianmari hadsereg a puccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves L. 