A Lego három és fél órányi hanganyagot töltött fel mintegy 15 streaming szolgáltató oldalára – többek között a Spotify-ra és az Apple Music-ra is –, amelyek segítségével akár relaxálni is tud a hallgatója.

Ismét egy újdonsággal rukkolt elő a Lego, ám ezúttal nem egy újabb szettet dobtak piacra, és nem is a boltok polcain kell keresni azt. A dán játékgyártó egy lejátszási listát tett közzé a Spotify-on White Noise címmel, amiben annak lehetünk fültanúi, milyen az, amikor valaki a kis építőkockákkal játszik.

Az összesen hét darab felvételből álló listában minden egyes "zene" nagyjából 30 perc hosszúságú, és különböző hangok hallhatóak benne. Az egyikben például olyan, mintha valaki épp egy adag kockát kevergetne, miközben egy szett összeállításán dolgozik, míg a Searching for the One (Brick) alatt azt a tipikus hangot hallhatjuk, amikor nem találunk egy megfelelő építőelemet, ezért átnézzük a maradék kockákat, hátha találunk benne egy olyat, ami illik a szettbe.

Emellett olyan környezeti hangokat is hallhatunk, amiket a kockák segítségével hozott létre a Lego. Ilyen például a Wild as the Wind, ami meggyőzően utánozza azt, amikor a szél fújja a fákat, illetve hasonló a Waterfall (Vízesés) névre keresztelt track is.

Aki esetleg nem Spotify-on, hanem Apple Music-ban hallgatná meg, annak ide érdemes kattintania. A Lego összesen 15 streaming platformra tette fel a lejátszási listát, így érdemes lehet máshol is utánanézni.

