[{"available":true,"c_guid":"36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","shortLead":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","id":"20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374d46f-8713-4e9e-ba15-215ae3b8f807","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","timestamp":"2021. február. 04. 11:31","title":"Volt élettársa családját akarta kiirtani a börtönből frissen szabadult férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec","c_author":"Dezső András","category":"kultura","description":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint az ügy hátterében a rendező és egy producer jogi vitája állhat. Szász ügyvédje szerint túlzó és indokolatlan a rendőrségi intézkedés.","shortLead":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint...","id":"20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4873c6-ab99-4f65-bf08-3f7373cc5b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","timestamp":"2021. február. 05. 12:52","title":"Reggel óta házkutatást tartanak Szász János rendező otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","shortLead":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","id":"20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10720d4-1f3e-468a-b266-f70f2ad4e0d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","timestamp":"2021. február. 04. 18:03","title":"Új egészségügyi funkciókat kap a Google Fitnesz, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírók nem láttak alkotmányossági problémát egy összeférhetetlenségi ügyben.","shortLead":"Az alkotmánybírók nem láttak alkotmányossági problémát egy összeférhetetlenségi ügyben.","id":"20210205_alkotmanybirosag_hazastars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58837fbd-aa7b-4512-9eca-7cbd214f00f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_alkotmanybirosag_hazastars","timestamp":"2021. február. 05. 19:59","title":"A házastársaknak nem muszáj mindenben egyetérteniük – mondja az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f09d5cd-0773-4973-962c-75cf28095be6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Végre egy kis csönd című előadást Máté Gábor rendezi, és online lesz látható. Készült hozzá egy trailer is.","shortLead":"A Végre egy kis csönd című előadást Máté Gábor rendezi, és online lesz látható. Készült hozzá egy trailer is.","id":"20210205_Vadonatuj_eloadast_mutat_be_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f09d5cd-0773-4973-962c-75cf28095be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23f8d24-79fd-43c7-8fef-41fc61d47cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Vadonatuj_eloadast_mutat_be_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2021. február. 05. 11:17","title":"Vadonatúj előadást mutat be a Katona József Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint a rendőrök egy csomagtartónyi eszközüket foglalták le. ","shortLead":"A rendező szerint a rendőrök egy csomagtartónyi eszközüket foglalták le. ","id":"20210205_Megszolalt_Szasz_Janos_a_hazkutatas_utan_Pontosan_tudom_hogy_ki_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a587c2a-6fae-49f9-9b01-c7c0a77493c3","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Megszolalt_Szasz_Janos_a_hazkutatas_utan_Pontosan_tudom_hogy_ki_az","timestamp":"2021. február. 05. 17:34","title":"Megszólalt Szász János a házkutatás után: Pontosan tudom, hogy ki az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre játszhat abban, hogy visszahozza az iPhone 13-akba a Touch ID-t az Apple, igaz, a Face ID-ról sem fog lemondani.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre...","id":"20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38017e-fcea-436f-8c65-4eabb903b5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","timestamp":"2021. február. 04. 12:03","title":"Egyre biztosabb: az idei iPhone-okban arcfelismerő és ujjlenyomat-olvasó is lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed64e1b-9f8a-4d5b-94b7-17b474513782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eplényi férfi éppen ki akarta kerülni a kerékpárosokat.","shortLead":"Az eplényi férfi éppen ki akarta kerülni a kerékpárosokat.","id":"20210205_Harom_biciklist_sodort_el_egy_velhetoen_ittas_autos_a_Bakonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed64e1b-9f8a-4d5b-94b7-17b474513782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f410f8-ff47-4d24-bd21-bd00b4ceea3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_Harom_biciklist_sodort_el_egy_velhetoen_ittas_autos_a_Bakonyban","timestamp":"2021. február. 05. 11:31","title":"Három biciklist sodort el egy vélhetően ittas autós a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]